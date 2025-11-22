Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Отдых Афиша Что смотреть после работы?

Что смотреть после работы?

Виктория Христова Ноя 22, 2025 Афиша, Новости Оставить комментарий 58 Просмотров

Рабочий день наконец позади, и вот ты дома. Диван ждёт, плед согревает, пульт от телевизора в руках… И с этого момента обычный вечер буднего дня превращается в маленькое приключение, ведь у тебя есть подписка на eTVnet!

 

 

А это означает, что тебя ждут самые последние премьеры, фильмы и сериалы целое море контента из онлайн-кинотеатра Иви. Помимо этого, в любое время выбирай комедии, драмы, спорт, концерты, документалистику и смотри без надоедливых рекламных пауз из самого большого в интернете архива!
А если любишь прямой эфир, более 200 каналов в прямом эфире и в записи уже ждут твоего клика.

Какие еще есть плюшки подписки:
При подписке на безлимит на год — получишь приставку для телевизора в подарок. Кино на большом экране? Смотри, пожалуйста!

☎️ Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251 65 45

 А пока… не теряй ни минуты драгоценного времени после работы — включай самые крутые новинки прямо сейчас!

Самая, самая

Надежда Ловчева жила тихой семейной жизнью, вместе с мужем Мишей управляла фермой, доставшейся ей от отца, и продавала свою продукцию в местном магазинчике. Но в один день Миша срывается в Москву, прихватив все семейные накопления, чтобы воплотить свою мечту — стать стендап-комиком. На Надежду внезапно сваливаются хлопоты по ферме, воспитанию детей и целый груз финансовых проблем — безденежье и долги по кредитам. Оставшись наедине со своими страхами, она решает больше не доверять мужчинам. Но неожиданно обретает поддержку в лице нового участкового Бугрова.

 

Нейровася

Вася — брутальный русский мент, который живет по своим понятиями и не признает технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом svt 1.9, или просто Светой. Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и дает шанс разобраться в собственной жизни. Каждую серию эта необычная парочка расследует новое дело, сталкиваясь с курьезами, конфликтами и неожиданными открытиями. Столкновение человеческой смекалки и холодного расчета машины приводит к каскаду комедийных и драматичных ситуаций.

Мне нужна твоя жизнь

Света работает в школе учителем русского языка и литературы, замужем за Алексеем. Ее счастье омрачает только отсутствие детей, но муж не хочет спешить, пока они не расплатятся с ипотекой. Размеренная жизнь героини заканчивается, когда в ее доме появляется Ирина, двоюродная сестра Алексея. Девушка освободилась из тюрьмы, куда попала за драку. Света проникается к ней сочувствием, оставляет жить у себя и во всем помогает. Но Алексей скрыл настоящее положение дел от жены. Ирина сидела совсем по другой статье, а на воле у нее остались большие долги и неутолимое желание отомстить.

Черная гора

Александр Кречет после расследования громких дел в Следственном комитете России неожиданно выходит в отставку и намерен обосноваться в Крыму. В первый же день на пляже он спасает из воды неизвестного парня, которого явно хотели убить и который как две капли воды похож на юношу, пропавшего из этого поселка 25 лет назад.

Своя чужая дочь

 

Вера — сирота и мать-одиночка. Она живет в небольшом городке, работает кассиршей в банке и одна воспитывает семилетнюю дочку Дашу, которую с рождения боится потерять. В три года Вера сама потерялась на вокзале и попала в детский дом. До сих пор Вера не оставляет попыток разыскать свою мать. Неожиданно мама Марина находит Веру сама. Долгожданное воссоединение делает Веру невероятно счастливой. Но все меняется, когда в город приезжает первая любовь Веры — Андрей со своей невестой Олесей. Андрей догадывается, что Даша его дочь, и начинает подозревать, что мать Веры — не та, за кого себя выдает.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*