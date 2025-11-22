Что смотреть после работы?

Рабочий день наконец позади, и вот ты дома. Диван ждёт, плед согревает, пульт от телевизора в руках… И с этого момента обычный вечер буднего дня превращается в маленькое приключение, ведь у тебя есть подписка на eTVnet!

Самая, самая

Надежда Ловчева жила тихой семейной жизнью, вместе с мужем Мишей управляла фермой, доставшейся ей от отца, и продавала свою продукцию в местном магазинчике. Но в один день Миша срывается в Москву, прихватив все семейные накопления, чтобы воплотить свою мечту — стать стендап-комиком. На Надежду внезапно сваливаются хлопоты по ферме, воспитанию детей и целый груз финансовых проблем — безденежье и долги по кредитам. Оставшись наедине со своими страхами, она решает больше не доверять мужчинам. Но неожиданно обретает поддержку в лице нового участкового Бугрова.

Нейровася

Вася — брутальный русский мент, который живет по своим понятиями и не признает технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом svt 1.9, или просто Светой. Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и дает шанс разобраться в собственной жизни. Каждую серию эта необычная парочка расследует новое дело, сталкиваясь с курьезами, конфликтами и неожиданными открытиями. Столкновение человеческой смекалки и холодного расчета машины приводит к каскаду комедийных и драматичных ситуаций.

Мне нужна твоя жизнь

Света работает в школе учителем русского языка и литературы, замужем за Алексеем. Ее счастье омрачает только отсутствие детей, но муж не хочет спешить, пока они не расплатятся с ипотекой. Размеренная жизнь героини заканчивается, когда в ее доме появляется Ирина, двоюродная сестра Алексея. Девушка освободилась из тюрьмы, куда попала за драку. Света проникается к ней сочувствием, оставляет жить у себя и во всем помогает. Но Алексей скрыл настоящее положение дел от жены. Ирина сидела совсем по другой статье, а на воле у нее остались большие долги и неутолимое желание отомстить.

Черная гора

Александр Кречет после расследования громких дел в Следственном комитете России неожиданно выходит в отставку и намерен обосноваться в Крыму. В первый же день на пляже он спасает из воды неизвестного парня, которого явно хотели убить и который как две капли воды похож на юношу, пропавшего из этого поселка 25 лет назад.

Своя чужая дочь

Вера — сирота и мать-одиночка. Она живет в небольшом городке, работает кассиршей в банке и одна воспитывает семилетнюю дочку Дашу, которую с рождения боится потерять. В три года Вера сама потерялась на вокзале и попала в детский дом. До сих пор Вера не оставляет попыток разыскать свою мать. Неожиданно мама Марина находит Веру сама. Долгожданное воссоединение делает Веру невероятно счастливой. Но все меняется, когда в город приезжает первая любовь Веры — Андрей со своей невестой Олесей. Андрей догадывается, что Даша его дочь, и начинает подозревать, что мать Веры — не та, за кого себя выдает.

