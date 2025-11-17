12-летняя жительница Пойнт-Клэр побила мировой рекорд Гиннесса по хулахупу

Когда София Павлюсяк была в детском саду, она однажды пришла домой и заявила: «Я отлично кручу обруч!» Её мама, Джессика Перейра, сначала не придала словам значения — многие дети любят играть с хулахупом. Но стоило ей увидеть дочь в деле, как стало ясно: София действительно обладает необычным талантом.

«Она была невероятно хороша в этом, — вспоминает Перейра. — У меня есть видео, где ей шесть лет, и она делает с обручем вещи, которые обычные дети точно не делают. Она никогда не занималась гимнастикой или цирковыми дисциплинами. Как будто она родилась с этим умением — обруч крутился и не падал, словно был примагничен к ней».

Со временем навыки Софии становились всё лучше, и девочка захотела показать их миру. Она выступила на школьном конкурсе талантов и вскоре начала изучать существующие рекорды Гиннесса по хулахупу. Один особенно привлёк её внимание — вращение обруча вверх ногами.

Она решила попробовать. «София повисла вниз головой на перекладине и начала крутить обруч!» — рассказывает её мама. После удачной попытки семья решила подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Процесс растянулся на месяцы. Заявка и первые видео были отправлены летом 2024 года, а спустя несколько месяцев им прислали официальные правила. Нужно было соблюсти всё: размер обруча, отсутствие касаний, наличие двух хронометристов, официальных свидетелей, фотографа и оператора. Попытку пришлось откладывать из-за плохой погоды и некоторых проблем со здоровьем Софии, но в июне 2025 года всё сложилось.

8 июня 2025 года, в возрасте 11 лет, София официально установила рекорд «Наибольшее число вращений хулахупа за одну минуту в положении вниз головой, будучи подвешенной» — 142 вращения.

И хотя ежегодно фиксируется более 60 000 рекордов, и лишь около 4000 попадают в книгу, получение официального сертификата стало для девочки огромной радостью.

«Я никогда не думала, что это реально, — признаётся Перейра. — Говорила: “Ну да, София, пробуй”. А она взяла и сделала! Я невероятно горжусь её упорством. Она не любит, когда ей говорят, что она не сможет. Она воспринимает сомнения как вызов».

Вскоре после того как София установила рекорд, девочка из Индии превзошла ее результат — 145 вращений, на три больше.

«София была уничтожена этим, — рассказывает мама. — Мы не сразу ей сказали, и, конечно, она расстроилась. Но через 30 секунд сказала: “Мы сделаем это снова!”». Теперь семья уже подаёт документы на повторную попытку в 2026 году.

«Я хотела сделать что-то, чем можно гордиться и что можно показать миру, — говорит сейчас 12-летняя София. — В моей комнате висит моя табличка. Я расстроилась, когда узнала, что рекорд побили, но ничего. Я поставлю новый!»

Её мама уверена: «София — стойкая, позитивная, трудолюбивая и невероятно настойчивая. Если она чего-то хочет, она этого добивается. И теперь она абсолютно намерена вернуть себе рекорд. На этот раз я уже ни капли не сомневаюсь, что она это сделает».

