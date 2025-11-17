С 2024 года кондоминиумы обязаны проводить исследование резерва на будущее — и это дорого

С прошлого лета синдикаты кондоминиумов обязаны проводить исследование фонда накоплений (fonds de prévoyance). Эта процедура необходима, но далеко не дешева.

Исследование определяет, какие крупные работы предстоит выполнить в общих зонах здания — фасад, крыша, окна, механические и электронные системы — в течение будущих 25 лет. Обновлять документ необходимо каждые пять лет.

Что включает исследование?

Отчёт фиксирует:

стоимость будущих работ (с учётом инфляции),

необходимый уровень накоплений,

стратегии финансирования,

размер будущих взносов каждого владельца.

Обычно документ содержит 150–300 страниц с описаниями и фотографиями всех систем здания: отопления, вентиляции, охлаждения, водонагревателей, насосов, бассейна, спортзала, мебели холла, общих зон BBQ, детекторов утечек воды, систем контроля доступа, камер, сигнализаций, лифтов и т. д.

Исследование проводит инженер или технолог-специалист. Стоимость зависит от:

размера здания,

его возраста и состояния,

технической сложности.

Часто специалисты запрашивают архитектурные планы — которых у многих синдикатов попросту нет.

Сколько это стоит?

«Для крупных кондоминиумов (более 25 единиц) стоимость варьируется от 5 000 до 15 000 долларов, обычно — между 8 000 и 10 000», — объясняет Катрин Пепин, партнёр и директор управляющей компании HPDG.

Кондоминиумы на 100 единиц могут заплатить и до 20 000 долларов. Маленькие здания платят меньше: в среднем от 2 500 до 3 500 долларов, отмечают специалисты Дэвид и Режан Тушетт.

Причём размер здания не всегда ключевой фактор: «Некоторые дома на 50 единиц проще, чем здания с десятью дверями», — добавляют они.

Риск кризиса

«Большинство владельцев, знакомых с состоянием своего здания, не сталкиваются с срочными работами, — объясняет Пепин. — Но их часто шокируют суммы, которые нужно откладывать — и порой в довольно короткие сроки».

Проблемы создают и неправильно оформленные декларации синдикатов, и зоны общего пользования с ограничением доступа. Это затрудняет расчёты и анализ.

По словам юриста по кондоминиумам Ива Жоли-Кёра, новая норма выявит здания в плохом состоянии и плохо организованные малые кондоминиумы:

«Некоторые потеряют страховое покрытие, другие не смогут продать свои квартиры.»

Ситуация ещё хуже для сильно изношенных зданий.

Низкая осведомлённость и недостаток средств

Многие владельцы небольших зданий и даже риелторы не знают об обязательном характере нового исследования. Значительная часть фондов накоплений уже сегодня недостаточна, чтобы покрыть будущие работы или даже некоторые аварийные ситуации.

Эксперты опасаются, что без быстрой корректировки взносов и строгого соблюдения требований многие кондоминиумы могут оказаться на грани финансового кризиса.

