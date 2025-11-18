Новая линия лёгкого метро REM официально открылась: от Дё-Монтань до Броссара за 37 минут

В понедельник утром в Большом Монреале официально начала работу новейшая линия сети лёгкого рельсового транспорта Réseau express métropolitain (REM). Теперь пассажиры могут проехать по 19 станциям между Deux-Montagnes и Brossard, из которых 14 — полностью новые.

Несмотря на утренний снег, движение началось чётко по графику — в 5:30 утра, проходя с Северного берега через западную часть Лаваля, Пьерфонс–Роксборо, далее через тоннель под горой Мон-Руайяль к центру Монреаля и затем на Южный берег.

Единственной проблемой стали неработающие лифты на станциях Canora и McGill. Пассажирам предлагают подписаться на SMS-оповещения о работе лифтов и возможных сбоях.

На выходных перед запуском система работала бесплатно для всех желающих.

REM постепенно переходит к режиму работы 7 дней в неделю, 20 часов в сутки, соединяя три ветки метро Монреаля, центр города, Южный берег, Вест-Айленд, Северный берег и аэропорт Монреаль–Трюдо.

Из-за продолжающихся испытаний на западном участке в сторону Anse-à-l’Orme, последний поезд в сторону Deux-Montagnes отправляется из Броссара в 20:30, а со станции Côte-de-Liesse — в 21:00.

На время закрытия движению пассажиров будут доступны автобусы-шаттлы.

Запуск REM сопровождается масштабной перестройкой автобусной сети региона, чтобы улучшить маршруты и стимулировать новые привычки поездок.

Для удобства пассажиров временно будет предоставлена бесплатная парковка на станциях du Ruisseau, Bois-Franc, Sunnybrooke, Pierrefonds-Roxboro, Île-Bigras, Sainte-Dorothée, Grand-Moulin и Deux-Montagnes. Позже она станет платной — сроки пока не объявлены.

По словам Максима Лалиберте, представителя Pulsar, нового оператора REM, интерес пассажиров оказался огромным:

«Мы очень довольны. Люди приходят. На выходных было около 250 000 человек, которые пришли опробовать REM.»

Утром понедельника многие пассажиры приходили к первому поезду заранее.

«Это революция для жителей Северного берега и Монреаля. Теперь путь от Deux-Montagnes до Gare Centrale занимает 37 минут. Раньше — больше часа, с несколькими пересадками. Люди сэкономят много времени.»

Шейн Сегэн из Оттавы специально приехал проверить систему в первый рабочий день:

«Абсолютно потрясающе. Плавно, тихо, быстро. И поезд идёт через тоннель Мон-Руайяль! Автоматическое управление и вид прямо из передней кабины — невероятно. Пять километров под горой — это красиво и впечатляет.»

Для проезда требуется проездной All Modes соответствующей зональности (A, AB, ABC или ABCD).

Пассажиры могут доплатить разницу, чтобы обновить свой автобусный абонемент до All Modes, в кассах STM, экосистемы exo или в метрополитенских билетных офисах.

В выходные, накануне полноценного запуска, сотрудники REM провели небольшую акцию протеста против своих условий труда.

Работники недавно сформировали профсоюз и готовятся к первым коллективным переговорам, однако уже выражают обеспокоенность их предстоящим ходом.

