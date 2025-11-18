Два профсоюза монреальского общественного транспорта достигли предварительных соглашений

Два профсоюза работников общественного транспорта Монреаля достигли предварительных соглашений со своим работодателем, в то время как ещё два — всё ещё без договоров.

В воскресенье профсоюз, представляющий 1 300 административных и технических сотрудников, согласовал предварительное соглашение с транспортным агентством. Это произошло спустя два дня после того, как аналогичного результата добился профсоюз, представляющий 4 500 водителей автобусов и операторов метро.

Теперь внимание приковано к двум оставшимся профсоюзам — работников технического обслуживания и профессионалов.

Профсоюз 2 400 работников технического обслуживания ранее планировал забастовку на период с 2 по 28 ноября, однако приостановил её 11 ноября, чтобы дать дополнительное время для переговоров.

Тем временем профсоюз 800 профессионалов — инженеров, архитекторов и других специалистов — получил мандат на 10-дневную забастовку, но пока не объявил, когда намерен его использовать.

Соглашение между Société de transport de Montréal (STM) и профсоюзом водителей автобусов и операторов метро было достигнуто буквально за несколько часов до запланированной забастовки.

