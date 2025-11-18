Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Два профсоюза монреальского общественного транспорта достигли предварительных соглашений

Два профсоюза монреальского общественного транспорта достигли предварительных соглашений

Виктория Христова Ноя 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 33 Просмотров

Два профсоюза работников общественного транспорта Монреаля достигли предварительных соглашений со своим работодателем, в то время как ещё два — всё ещё без договоров.

 

В воскресенье профсоюз, представляющий 1 300 административных и технических сотрудников, согласовал предварительное соглашение с транспортным агентством. Это произошло спустя два дня после того, как аналогичного результата добился профсоюз, представляющий 4 500 водителей автобусов и операторов метро.

Теперь внимание приковано к двум оставшимся профсоюзам — работников технического обслуживания и профессионалов.

Профсоюз 2 400 работников технического обслуживания ранее планировал забастовку на период с 2 по 28 ноября, однако приостановил её 11 ноября, чтобы дать дополнительное время для переговоров.

Тем временем профсоюз 800 профессионалов — инженеров, архитекторов и других специалистов — получил мандат на 10-дневную забастовку, но пока не объявил, когда намерен его использовать.

Соглашение между Société de transport de Montréal (STM) и профсоюзом водителей автобусов и операторов метро было достигнуто буквально за несколько часов до запланированной забастовки.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*