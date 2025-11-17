Квебек установит уровень иммиграции в 45 000 человек в год с 2026 по 2029 год

Правительство Квебека примет 45 000 постоянных иммигрантов ежегодно в период с 2026 по 2029 год. Об этом сообщил министр иммиграции, французского языка и светскости Жан-Франсуа Роберж в документе, представленном в Национальное собрание 6 ноября.

Выбранная цифра — самая высокая среди ранее предложенных вариантов. Ранее правительство рассматривало уровни 25 000 и 35 000 иммигрантов в год. Тем не менее, установленный показатель будет гибким: фактический приём может колебаться от 43 000 до 47 000 человек. Для сравнения, в 2025 году Квебек принимает 61 000 постоянных иммигрантов.

Согласно плану на 2026–2029 годы, власти намерены уменьшить общее число постоянных и временных иммигрантов. Цель — «снизить давление на способность Квебека принимать и интегрировать иммигрантов». Правительство CAQ также планирует сократить количество временно находящихся в провинции иностранных граждан на 13 % к 2029 году. Полномочия в этой сфере разделяются с федеральным правительством.

В документе подчёркивается, что данное планирование призвано «сохранить жизнеспособность регионов и восстановить баланс между социально-экономическими потребностями Квебека и его возможностью принимать и интегрировать иммигрантов на французском языке».

По программам временных иностранных работников и международных студентов в 2026 году в Квебек будет допущено от 84 900 до 124 200 человек.

Правительство также объявило, что Программа отбора квалифицированных работников станет единственным механизмом для постоянного отбора трудовых иммигрантов.

Власти называют программу «более гибкой и современной». Желающим поселиться в Квебеке предлагается подать декларацию интереса через Arrima, онлайн-платформу для иммиграции и изучения французского языка.

Окончательно прекращаются (с 19 ноября) уже приостановленные потоки в рамках программ Quebec Graduate и Temporary Foreign Worker .

и . Три пилотные программы — для работников пищевой промышленности, санитаров и специалистов по искусственному интеллекту, ИТ и визуальным эффектам — завершатся, как планировалось, 1 января 2026 года .

— для работников пищевой промышленности, санитаров и специалистов по искусственному интеллекту, ИТ и визуальным эффектам — завершатся, как планировалось, . Продлена до 31 декабря 2029 года приостановка приёма заявлений по Программе беженцев за рубежом (коллективное спонсорство). Действующие исключения остаются в силе.

Власти подчёркивают, что из-за «значительного роста числа временных жителей, особенно лиц, признанных беженцами уже на территории Квебека», провинция сосредоточит усилия на приёме и интеграции тех беженцев, которые уже находятся в провинции, и будет отдавать им приоритет при дальнейшем рассмотрении.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG