Héma-Québec может взять на себя координацию донорства органов в провинции

Виктория Христова Ноя 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 54 Просмотров

Если новый законопроект об эффективности госуправления, представленный правительством Квебека под руководством CAQ, будет принят, организация Héma-Québec, расположенная в районе Сен-Лоран, станет ответственным центром координации донорства и трансплантации органов в провинции.

 

 

Законопроект № 7 направлен на то, чтобы «сократить бюрократию, повысить эффективность работы правительства и усилить подотчётность высших государственных служащих». Среди предложенных мер — объединение некоторых учреждений здравоохранения для экономии средств, а также передача функций по координации донорства органов от Transplant Québec к Héma-Québec.

Организация напоминает, что уже долгие годы отвечает за координацию донорства человеческих тканей во всех больницах Квебека.

«Это решение отражает доверие правительства к Héma-Québec и признаёт важнейший вклад всех организаций, работающих в этой сфере», — заявила Каролин Бэнвилль, председатель совета директоров Héma-Québec. — «Передача ответственности за донорство органов, которое до сих пор находилось под компетентным управлением Transplant Québec, обеспечит большую синергию между участниками цепочки “подарка жизни” — и, в конечном итоге, принесёт пользу населению».

Генеральный директор Héma-Québec Натали Фанья пояснила, что организация уже начала обсуждения с Transplant Québec и партнёрами сети здравоохранения.

«Мы представим правительству план, в центре которого будут пациенты, доноры и их семьи. Мы убеждены, что непрерывность услуг для населения — абсолютный приоритет. Мы намерены подходить к этому переходу осторожно и в тесном сотрудничестве с медицинскими специалистами. Кроме того, учитывая высокий уровень экспертизы сотрудников Transplant Québec, их опыт станет ключевым фактором успешной интеграции в Héma-Québec», — заявила Фанья.

В своём заявлении Héma-Québec также напоминает, что управляет донорством человеческих тканей с 2001 года и стала единственным распределителем таких тканей в декабре 2024 года.

За последние два десятилетия организация также взяла на себя управление Публичным банком пуповинной крови (2004), Реестром доноров стволовых клеток (2013) и Публичным банком грудного молока (2014).

Если законопроект будет принят, Héma-Québec «полностью возьмёт на себя новую сферу ответственности и продолжит тесное сотрудничество со специалистами и партнёрами системы здравоохранения, как и прежде».

 

