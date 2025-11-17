Héma-Québec может взять на себя координацию донорства органов в провинции

Если новый законопроект об эффективности госуправления, представленный правительством Квебека под руководством CAQ, будет принят, организация Héma-Québec, расположенная в районе Сен-Лоран, станет ответственным центром координации донорства и трансплантации органов в провинции.

Законопроект № 7 направлен на то, чтобы «сократить бюрократию, повысить эффективность работы правительства и усилить подотчётность высших государственных служащих». Среди предложенных мер — объединение некоторых учреждений здравоохранения для экономии средств, а также передача функций по координации донорства органов от Transplant Québec к Héma-Québec.

Организация напоминает, что уже долгие годы отвечает за координацию донорства человеческих тканей во всех больницах Квебека.

«Это решение отражает доверие правительства к Héma-Québec и признаёт важнейший вклад всех организаций, работающих в этой сфере», — заявила Каролин Бэнвилль, председатель совета директоров Héma-Québec. — «Передача ответственности за донорство органов, которое до сих пор находилось под компетентным управлением Transplant Québec, обеспечит большую синергию между участниками цепочки “подарка жизни” — и, в конечном итоге, принесёт пользу населению».

Генеральный директор Héma-Québec Натали Фанья пояснила, что организация уже начала обсуждения с Transplant Québec и партнёрами сети здравоохранения.

«Мы представим правительству план, в центре которого будут пациенты, доноры и их семьи. Мы убеждены, что непрерывность услуг для населения — абсолютный приоритет. Мы намерены подходить к этому переходу осторожно и в тесном сотрудничестве с медицинскими специалистами. Кроме того, учитывая высокий уровень экспертизы сотрудников Transplant Québec, их опыт станет ключевым фактором успешной интеграции в Héma-Québec», — заявила Фанья.

В своём заявлении Héma-Québec также напоминает, что управляет донорством человеческих тканей с 2001 года и стала единственным распределителем таких тканей в декабре 2024 года.

За последние два десятилетия организация также взяла на себя управление Публичным банком пуповинной крови (2004), Реестром доноров стволовых клеток (2013) и Публичным банком грудного молока (2014).

Если законопроект будет принят, Héma-Québec «полностью возьмёт на себя новую сферу ответственности и продолжит тесное сотрудничество со специалистами и партнёрами системы здравоохранения, как и прежде».

