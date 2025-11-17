Подписаться на рассылку
Новости Дороги в большинстве районов в плохом состоянии, но Сен-Лоран выделяется
Типичная римская дорога, сохранившаяся до наших дней в Испании. Вид после 2 тысяч лет эксплуатации.

Дороги в большинстве районов в плохом состоянии, но Сен-Лоран выделяется

Виктория Христова Ноя 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 58 Просмотров

Недавний отчёт генерального аудитора Монреаля выявил серьёзные проблемы с качеством дорожного покрытия в большинстве районов города. Согласно документу, общая сеть дорог находится в «плохом состоянии», однако район Сен-Лоран стал лучшим среди всех территорий: лишь 8 % его дорог признаны неудовлетворительными.

 

«Город Монреаль не выстроил достаточных механизмов для эффективного управления работами по обслуживанию и ремонту дорог», — отмечается в отчёте.

Мэр Сен-Лорана Алан ДеСуза в беседе подчеркнул, что в некоторых районах до 60 % дорог находятся в плохом состоянии.

Говоря о высоких результатах Сен-Лорана, он отметил: «Я испытываю определённую гордость, потому что мы действительно усердно работаем над тем, чтобы наши дороги были в хорошем состоянии для всех — будь то велосипедисты, пешеходы, автомобилисты или пассажиры общественного транспорта. Качество местных дорог чрезвычайно важно. У нас всё в порядке».

В отчёте приводятся следующие данные о дорогах в западных районах Монреаля и на Вест-Айленде:

  • Кот де Неж: 33 % дорог в плохом состоянии
  • Лашин: 33 %
  • Лассаль: 24 %
  • Вердан: 41 %
  • Иль Бизар: 34 %
  • Утремон: 41 %
  • Пьерфон—Роксборо: 24 %

Корреспонденты The Suburban отмечают, что состояние дорог вызывает вопросы не только по данным отчёта, но и по личному опыту. Особенно тяжёлой ситуация становится в сезон ям.

Некоторые примеры:

  • На улице Линтон в CDN-NDG огромная выбоина в 2025 году повредила шину автомобиля журналиста, приведя к дорогостоящей замене.
  • Несколько лет назад глубокая яма на Эдуар-Монпети возле одноимённой станции метро не только вывела шину из строя, но и вызвала сильнейший удар при проезде.
  • В районе Виллере—Сен-Мишель—Парк-Экстеншен улица Л’Акади в этом году превратилась в «минное поле». Ямы впоследствии заделали, но полотно покрыто множеством заплат. В отчёте указано, что в прошлом году 51 % дорог района были в плохом состоянии.
  • Сервисная дорога вдоль Метрополитен в сторону востока, ведущая к Рокленду, также была усеяна ямами. Несмотря на то, что отчёт не охватывал демержированные муниципалитеты, проблемы там аналогичные: ямы заделали, но надолго ли — неизвестно.
  • На дороге Эллердейл в Хэмпстеде, ведущей к Côte-St-Luc Road, асфальт давно требует ремонта. Мэр Джереми Леви заявил, что район не намерен ждать решений Монреаля: «Мы сами инициируем инженерное обследование дороги, включая старую подземную водопроводную линию. Нас больше не устраивает бездействие».
  • Участок Эдуар-Монпети между Лежер и Лавуа также считается крайне опасным в сезон ям — водители вынуждены ехать буквально шагом.
  • В 2019 годусуд признал Монреаль серьёзно виновным в ущербе, нанесённом автомобилю жителя Côte St. Luc Эрика Чуэка из-за «очень большой ямы». Недавно ещё один водитель выиграл дело против города за повреждение колеса в NDG.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о системных недостатках в управлении дорожным хозяйством Монреаля. Несмотря на точечные ремонты и заделывание ям, многие участки ежегодно возвращаются в катастрофическое состояние.

На фоне этого Сен-Лоран остаётся единственным районом, демонстрирующим стабильный и качественный подход к уходу за дорожной сетью, что подчёркивает разницу в управленческих стратегиях внутри одного города.

 

