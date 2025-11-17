Полиция Монреаля разыскивает пропавшую 15-летнюю девушку

По данным полиции, Франсюз — темнокожая, ростом около 160 см, весом примерно 60 кг. У неё карие глаза и очень длинные чёрные косы с красными прядями.
На момент исчезновения она была одета в белую пуховую куртку, чёрную кофту с длинным рукавом и чёрные лосины. Известно, что она уходила пешком, однако сейчас может передвигаться на общественном транспорте или в автомобиле.
В СПВМ выражают серьёзную обеспокоенность её безопасностью и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Франсюз Пьер-Луи, немедленно позвонить по номеру 911 или обратиться в ближайший полицейский участок.
