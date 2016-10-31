Lave-Auto & Esthétique 88-готовимся к зиме!

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

— процедуры, сохраняющие время жизни вашего автомобиля

ЭСТЕТИКА МАШИНЫ это не только красота



глубокая очистка — очень важный этап не только перед процедурой детейлинга экстерьера, но и как обязательная составляющая в регулярном уходе за лакокрасочным покрытием Вашего автомобиля.

К сожалению у нас ещё пока слабо развита культура ухода за автомобилями, но это дело времени.

Масло меняем, резину меняем, делаем сход-развал, а вот ухаживать за самой дорогой частью автомобиля как-то относимся не ответственно. А зря.

Итак более подробно о загрязнениях, очистке и их последствиях. Деконтаминация кузова (Де- + лат. contaminatio загрязнение, порча) —глубокая очистка — очень важный этап не только перед процедурой детейлинга экстерьера, но и как обязательная составляющая в регулярном уходе за лакокрасочным покрытием Вашего автомобиля.К сожалению у нас ещё пока слабо развита культура ухода за автомобилями, но это дело времени.Масло меняем, резину меняем, делаем сход-развал, а вот ухаживать за самой дорогой частью автомобиля как-то относимся не ответственно. А зря.Итак более подробно о загрязнениях, очистке и их последствиях. Со временем поверхность автомобиля теряет гладкость и становится шероховатой на ощупь, это происходит из-за накопления на ней различных неорганических загрязнений, которые невозможно удалить с помощью обычной мойки. Поверхностные загрязнения попадают на автомобиль из самых разных источников, но все они чётко делятся на две категории: органические и неорганические. Поверхностные загрязнения, которые видны невооружённым глазом, обычно содержат органические соединения, такие как битум (смола, гудрон), древесная смола (почки деревьев) и следы от мёртвых насекомых.

Битумные пятна являются наиболее распространёнными из органических загрязнителей, и накапливаются круглый год с поверхности наших дорог.

В летние месяцы, когда машины стоят в тени под деревьями, на них может попадать пыльца растений и древесные почки, содержащие смолу.

Так же проблемой явяются следы от мёртвых насекомых в передней части автомобиля. И чем дольше они не удаляются, тем труднее потом их убрать без последствий.

Все эти загрязнения очень быстро накапливаются на кузове автомобиля, не только ухудшая его внешний вид, но и нарушая гидрофобный эффект (способность краски правильно отталкивать воду).

Кроме того, древесная смола и засохшие мёртвые насекомые могут вызвать разрушение ЛКП и изменение цвета окрашенной поверхности.

Это происходит из-за коррозийного воздействия органических кислот, содержащихся в насекомых и древесной смоле.

Поверхностные загрязнения, которые не видны невооружённым глазом состоят из неорганических частиц, накопленных от производственной и коммерческой деятельности; промышленных осадков, тормозной пыли, железнодорожной пыли, дисперсии краски, выхлопов машин. Все эти частицы могут взаимодействовать с ЛКП как физически, так и химически. Постепенно они накапливаются на кузове, и со временем их уже можно обнаружить наощупь.

При этом отражающая способность и водоотталкивающие свойства ЛКП ухудшаются. Кроме того, эти частицы медленно окисляются и корродируют, происходит изменение цвета и разрушение окрашенной поверхности. Стоит отметить, что неорганические загрязнения переносятся по воздуху и оседают на автомобиль даже когда он стоит припаркован и не важно, в каком месте жить и ставить машину. Этому загрязнению машина подвержена всегда и везде, круглый год.

Безопасное удаление поверхностных загрязнений требует специальных методов. Конечно, можно попробовать использовать сильно концентрированную химию и возможно частично удалить эти загрязнения (органические), но вот неорганические загрязнения всё равно останутся. Поэтому необходимы методы и продукты, способные удалять эти загрязнения, не затрагивая и не разрушая ЛКП.

Если не запущенные органические загрязнения возможно удалить специальной химией (тополиные почки, битум, асфальтовая крошка), то неорганические (индустриальные металлические вкрапления, колодочная пыль) специальной химиией удалить невозможно. В процесе эксплуатации въевшиеся металлические вкрапления (ощутимая шераховатость ладонью) неизбежно корродируют и ведут к быстрому разрушению ЛКП, если их вовремя (периодически) не удалять. Простой мойкой это невозможно сделать. Сначала идёт необратимое разрушение ЛКП, далее коррозия.

Если Вы рассчитываете использовать Ваш автомобиль долгое время и получать от него удовольствие не забываете о деконтоминации кузова



Не менееактуально при подготовке к зиме убрать царапины и сколы







От таких «подарков владельцу» не застрахованы даже самые последние новинки мирового автопрома.



В зависимости от серьезности нарушения покрытия авто, существуют разные способы решения этого вопроса. Если вы не хотите довести свой автомобиль до тотальной покраски то единстенный способ избавиться от существующих проблем — полировка. Если, дотронувшись до места повреждения, вы чувствуете шершавый край царапины, то это глубокое повреждение, а значит, задет не только лак, но и краска, т.е. скорее всего потребуется покраска автомобиля. Если на месте дефекта вы видите белый цвет – это первый признак того, что покрытие стерлось до самого грунта. В любом случае периодическая полировка улучшит состояние ЛПК вашего автомобиля на длительное время и предохранит от разъедания поверхности краски зимними реагентами.



Не менее важно при подготовке машины к зиме сделать полировку фар. Если Вам кажется что фары вашего автомобиля потускнели то тщательное протирание

тряпочками и «мягкими» щетками или попытка снять помутнение специаотными химическими составами вряд ли поможет. Это временные дефекты и свет изменился от появления на фарах царапин и сколов. «Заматованность» снижают светопропускаемость фар на 20%,и напрямую влияет на БЕЗОПАСНОСТЬ дорожного движения. Особенно в тёмное время суток.

Как быть, и что сделать, чтобы вернуть былую прозрачность и красоту фар? Здесь и поможет вамполировка фар.

