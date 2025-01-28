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Новости Мелани Жоли обсудит ответные меры на угрозу пошлин США
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото Adrian Wyld

Мелани Жоли обсудит ответные меры на угрозу пошлин США

Виктория Христова Янв 28, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мелани Жоли обсудит ответные меры на угрозу пошлин США отключены 1 Просмотров

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли планирует провести консультации с партнерами из Европы и Великобритании в связи с угрозой введения новых пошлин США на импорт.

 

В обсуждениях акцент будет сделан на разработку стратегии ответных мер против потенциальных торговых санкций от Вашингтона.

Жоли намерена согласовать действия с европейскими странами, где уже ведутся переговоры о возможных ответах на данную ситуацию.

«Основной темой моих разговоров с коллегами из Британии и Европы станет то, как отреагировать на новые пошлины… Многие столицы Европы, а также Великобритания активно обсуждают, какие действия предпринять в ответ на эту угрозу», — передает слова Жоли издание Globe and Mail.

Кроме того, в рамках этих встреч министр также встретится с представителями Мексики.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики начиная с 1 февраля, обосновывая это вопросами нелегальной миграции и распространением синтетических опиоидов.

Канада активно работает над созданием единой ответной стратегии на эти угрозы.

 

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