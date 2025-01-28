Мелани Жоли обсудит ответные меры на угрозу пошлин США

В обсуждениях акцент будет сделан на разработку стратегии ответных мер против потенциальных торговых санкций от Вашингтона.
Жоли намерена согласовать действия с европейскими странами, где уже ведутся переговоры о возможных ответах на данную ситуацию.
«Основной темой моих разговоров с коллегами из Британии и Европы станет то, как отреагировать на новые пошлины… Многие столицы Европы, а также Великобритания активно обсуждают, какие действия предпринять в ответ на эту угрозу», — передает слова Жоли издание Globe and Mail.
Кроме того, в рамках этих встреч министр также встретится с представителями Мексики.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики начиная с 1 февраля, обосновывая это вопросами нелегальной миграции и распространением синтетических опиоидов.
Канада активно работает над созданием единой ответной стратегии на эти угрозы.
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