Канадские сталелитейщики готовятся к новым тарифам Трампа

Для минимизации негативных последствий они усиливают поставки в США и пересматривают свои инвестиционные стратегии, как сообщает The Globe and Mail.
По информации издания, сталелитейные компании Канады рассматривают возможность приостановки новых вложений и изменения продуктового ассортимента, чтобы уменьшить вероятные финансовые потери.
Заслуживает внимания, что 99% канадской сталелитейной продукции экспортируется именно в США, что делает отрасль чрезвычайно зависимой от американского рынка.
Газета также напоминает, что в предыдущий срок президентства Трамп уже вводил тарифы на канадскую сталь, что значительно сказалось на производителях.
В 2018 году он наложил пошлины в размере 25%, что привело к снижению общего экспорта стали до рекордно низкого уровня.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что вероятно введение тарифов в размере 25% уже 1 февраля, однако некоторые аналитики считают маловероятным такое решение в ближайшие выходные.
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