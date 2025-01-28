Канадские сталелитейщики готовятся к новым тарифам Трампа

Канадские производители стали готовятся к потенциальному введению тарифов на импорт, которое может осуществить администрация Трампа в ближайшие дни.

Для минимизации негативных последствий они усиливают поставки в США и пересматривают свои инвестиционные стратегии, как сообщает The Globe and Mail.

По информации издания, сталелитейные компании Канады рассматривают возможность приостановки новых вложений и изменения продуктового ассортимента, чтобы уменьшить вероятные финансовые потери.

Заслуживает внимания, что 99% канадской сталелитейной продукции экспортируется именно в США, что делает отрасль чрезвычайно зависимой от американского рынка.

Газета также напоминает, что в предыдущий срок президентства Трамп уже вводил тарифы на канадскую сталь, что значительно сказалось на производителях.

В 2018 году он наложил пошлины в размере 25%, что привело к снижению общего экспорта стали до рекордно низкого уровня.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что вероятно введение тарифов в размере 25% уже 1 февраля, однако некоторые аналитики считают маловероятным такое решение в ближайшие выходные.

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