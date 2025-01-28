Вышел трейлер фильма «О, Канада» с Умой Турмой и Ричардом Гиром

Вышел первый, или как его называют – дебютный, трейлер фильма «О, Канада» с участием Умы Турман и Ричарда Гира.

Компания Global Film представила премьерный трейлер новой ленты, режиссёром которой стал Пол Шредер.

Эта драма носит название «О, Канада».

Сюжет основан на книге Рассела Бэнкса «Предрешенный».

В ключевых ролях снялись Ричард Гир, Ума Турман, Джейкоб Элорди, Майкл Империоли, Виктория Хилл, Кэролайн Деверне и Пенелопа Митчелл.

Главный герой — кинодокументалист Леонард Файф.

В 78 лет он получает диагноз, который дает ему понять, что жизнь его подходит к концу.

Он решает пригласить журналистов и съемочную группу, чтобы поделиться настоящей историей своей жизни.

В 1968 году молодой Файф оставляет свою семью и направляется в Канаду, чтобы избежать участия в конфликте во Вьетнаме.

Фильм будет представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2024 года.

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