Гуляем по Монреалю: мосты и не только

Узнаем много интересного о давно знакомых местах нашего Монреаля

Мост Виктория соединяет остров Монреаль с берегами реки Святого Лаврентия, благодаря чему Монреаль стал значимым железнодорожным узлом. Официальное открытие моста состоялось 25 августа 1859 года, а до этого момента преодолеть реку зимой было довольно сложно. Впервые товарный поезд проехал по мосту 12 декабря 1859 года, вскоре к ним присоединились и пассажирские составы. Мост был назван в честь королевы Виктории и имеет длину примерно 3 километра. Главным инженером проекта выступал Джеймс Ходжес. Во время строительных работ был найден останки ирландских иммигрантов, погибших во время эпидемии тифа, и в их память у входа на мост был установлен памятник, известный как “Блэк Рок” (“Черный камень”). егодня мост продолжает использоваться для автомобильного и железнодорожного движения. На нем запрещено движение автобусов из-за весовых ограничений, однако одному автобусу номер 55 разрешено проезжать.

Мост Медерик-Мартин является ключевой автомобильной связью между островом Монреаль и городом Лаваль, простираясь через реку Ривьер-де-Прерий. Этот мост входит в состав шоссе 15, длина которого составляет 163 километра. Строительство мостового комплекса было выполнено в соответствии с проектной документацией и требованиями, установленными Министерством транспорта Квебека. Конструкция моста состоит из бетонных плит, общая площадь которых достигает 65 200 квадратных метров, а их толщина составляет 25 сантиметров. Общий объем используемого бетона составляет 16 300 кубических метров. В процессе возведения также был применен камень. Этот бетонный мост назван в честь Медерика Мартина, который занимал должность мэра Монреаля с 1914 по 1928 год.

Мост Ле Гардёр представляет собой транспортную артерию, связывающую две восточные зоны острова Монреаль — Пуэнт-Окс-Дрожит и Пуэнт-Окс-Прерии. Этот балочный мост, который был возведен в 1939 году, состоит из двух различных секций, простирающихся через реку Ривьер-Прерий. Общая длина западной части составляет около 297 метров, тогда как восточная достигает примерно 565 метров. Мост получил свое имя в честь Пьера Легарде, первого лорда Новой Франции. Каждый день через мост проезжают приблизительно 20 000 автомобилей. Он служит альтернативным путем в часы пик, когда мост Шарля де Голля загружен. На магистрали имеется по две полосы движения в каждом направлении, а также тротуары с велодорожками. В 1999 году по распоряжению Министерства транспорта Квебека мост подвергся срочному ремонту, в результате чего была создана новая выделенная полоса для микроавтобусов.

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