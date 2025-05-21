Профсоюзы сотрудников юридической помощи Квебека приостанавливают забастовку

Восемь профсоюзов сотрудников службы юридической помощи, входящих в Конфедерацию национальных профсоюзов (CSN), объявили в понедельник о приостановке своей забастовки. Решение принято после того, как руководство предложило провести на этой неделе «интенсивный переговорный марафон».

«Всю пятницу мы вели переговоры с руководством, чтобы найти способ ускорить процесс обсуждения, — объяснила Жозе Дезиле, президент объединения сотрудников юридической помощи. — Но хотим подчеркнуть: если сторонам не удастся урегулировать оставшиеся вопросы на этой неделе, мы готовы вновь вернуться к забастовке».

В пресс-релизе профсоюзов отмечается, что их члены настаивают на заключении единого соглашения для всех восьми профсоюзов, которое обеспечит одинаковые условия и единый порядок применения льгот.

Среди ключевых требований — единые правила для всех по вопросам дистанционной работы, парковки и рабочего времени. Профсоюзы подчеркивают, что эти условия должны быть одинаковыми для всех сотрудников системы юридической помощи.

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