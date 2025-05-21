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Новости Профсоюзы сотрудников юридической помощи Квебека приостанавливают забастовку

Профсоюзы сотрудников юридической помощи Квебека приостанавливают забастовку

Степан Артемьевский Май 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 44 Просмотров

Восемь профсоюзов сотрудников службы юридической помощи, входящих в Конфедерацию национальных профсоюзов (CSN), объявили в понедельник о приостановке своей забастовки. Решение принято после того, как руководство предложило провести на этой неделе «интенсивный переговорный марафон».

 

«Всю пятницу мы вели переговоры с руководством, чтобы найти способ ускорить процесс обсуждения, — объяснила Жозе Дезиле, президент объединения сотрудников юридической помощи. — Но хотим подчеркнуть: если сторонам не удастся урегулировать оставшиеся вопросы на этой неделе, мы готовы вновь вернуться к забастовке».

В пресс-релизе профсоюзов отмечается, что их члены настаивают на заключении единого соглашения для всех восьми профсоюзов, которое обеспечит одинаковые условия и единый порядок применения льгот.

Среди ключевых требований — единые правила для всех по вопросам дистанционной работы, парковки и рабочего времени. Профсоюзы подчеркивают, что эти условия должны быть одинаковыми для всех сотрудников системы юридической помощи.

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