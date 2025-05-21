Большинство квебекцев выступают за отмену углеродного налога

Согласно свежему опросу Léger, более половины жителей Квебека выступают за отмену провинциального углеродного налога на топливо. 56% респондентов заявили, что хотят, чтобы правительство Франсуа Лего отменило этот налог на бензин, тогда как лишь 28% поддерживают его сохранение. Эта позиция преобладает среди всех политических групп, кроме сторонников Québec solidaire, где только 40% высказались за отмену налога.

В Квебеке действует собственная система ценообразования на выбросы (cap-and-trade), которая добавляет около 10 центов к стоимости каждого литра бензина. После отмены федерального налога на выбросы для потребителей в апреле, цены на топливо в Квебеке остаются одними из самых высоких в стране, поскольку провинциальная система продолжает действовать.

По данным Статистического управления Канады, снижение цен на бензин привело к замедлению инфляции во всех провинциях, кроме Квебека, где эффект был менее заметен из-за действия местного налога.

Опрос также показал, что 55% квебекцев поддерживают строительство трубопровода через провинцию для транспортировки нефти или газа из Западной Канады на международные рынки, а 26% выступают против такой инициативы1.

Экономические вопросы, связанные со стоимостью жизни и доступностью топлива, остаются ключевыми для жителей Квебека. 68% опрошенных также высказались за большую прозрачность — чтобы в чеках отдельно указывалась сумма углеродного налога.

Премьер Франсуа Лего отмечает, что отношение к трубопроводам в провинции стало более открытым на фоне торговых конфликтов с США.

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