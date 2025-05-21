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Новости Большинство квебекцев выступают за отмену углеродного налога

Большинство квебекцев выступают за отмену углеродного налога

Виктория Христова Май 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 34 Просмотров

Согласно свежему опросу Léger, более половины жителей Квебека выступают за отмену провинциального углеродного налога на топливо. 56% респондентов заявили, что хотят, чтобы правительство Франсуа Лего отменило этот налог на бензин, тогда как лишь 28% поддерживают его сохранение. Эта позиция преобладает среди всех политических групп, кроме сторонников Québec solidaire, где только 40% высказались за отмену налога.

 

В Квебеке действует собственная система ценообразования на выбросы (cap-and-trade), которая добавляет около 10 центов к стоимости каждого литра бензина. После отмены федерального налога на выбросы для потребителей в апреле, цены на топливо в Квебеке остаются одними из самых высоких в стране, поскольку провинциальная система продолжает действовать.

По данным Статистического управления Канады, снижение цен на бензин привело к замедлению инфляции во всех провинциях, кроме Квебека, где эффект был менее заметен из-за действия местного налога.

Опрос также показал, что 55% квебекцев поддерживают строительство трубопровода через провинцию для транспортировки нефти или газа из Западной Канады на международные рынки, а 26% выступают против такой инициативы1.

Экономические вопросы, связанные со стоимостью жизни и доступностью топлива, остаются ключевыми для жителей Квебека. 68% опрошенных также высказались за большую прозрачность — чтобы в чеках отдельно указывалась сумма углеродного налога.

Премьер Франсуа Лего отмечает, что отношение к трубопроводам в провинции стало более открытым на фоне торговых конфликтов с США.

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