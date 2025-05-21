Башня Олимпийского стадиона в Монреале не откроется к 50-летию Игр 1976 года: работы вышли за бюджет

Реконструкция башни Олимпийского стадиона в Монреале, одной из главных туристических достопримечательностей города, задерживается и превысила первоначальный бюджет. Ожидается, что башня будет полностью открыта для посетителей только к лету 2027 года, то есть спустя год после празднования 50-летия Олимпийских игр 1976 года.

Представитель Олимпийского парка Седрик Эсимини объяснил, что строительный сектор столкнулся с серьёзными трудностями из-за инфляции, дефицита материалов и рабочей силы. Кроме того, уникальная конструкция башни — высотой 165 метров с наклоном в 45 градусов — добавила сложности проекту.

«Найти специалистов, готовых работать на таком объекте, было непросто. Также требовались уникальные навыки для установки специальной конструкции для прогулок по краю башни. Мы столкнулись с множеством технических вызовов, специфичных именно для этой башни», — отметил Эсимини.

Ремонтные работы в «Большом О» неоднократно откладывались с тех пор, как в 2017 году бывший премьер-министр Квебека Филипп Куиллар одобрил бюджет в 250 миллионов долларов на новую крышу стадиона.

В 2018 году мачта Олимпийского стадиона была преобразована в офисное здание. В 2021 году начались дополнительные работы по реконструкции смотровой площадки, установке террасы на крыше и замене фуникулёра. На эти проекты изначально было выделено около 80 миллионов долларов с планом завершить их за два года.

Сейчас общая стоимость превысила 120 миллионов долларов, при этом работы выполнены на 80%. Дополнительные расходы были покрыты за счёт средств, предназначенных на обслуживание инфраструктуры и продвижение объекта, без запроса дополнительного финансирования.

В то же время под башней продолжается второй строительный объект — замена крыши стадиона. В прошлом году правительство выделило 870 миллионов долларов на ремонт крыши и кольца стадиона.

Новая крыша будет жёсткой и прозрачной — с использованием стеклянного кольца, что позволит видеть башню изнутри и любоваться ночным небом.

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