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Новости В Биосфере Монреаля — североамериканская премьера выставки «Transform. Designing the Future of Energy»

В Биосфере Монреаля — североамериканская премьера выставки «Transform. Designing the Future of Energy»

Степан Артемьевский Май 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

Espace pour la vie с гордостью объявляет о североамериканской премьере передвижной выставки «Transform. Designing the Future of Energy», созданной знаменитым Vitra Design Museum (Вейль-ам-Райн, Германия) — одним из ведущих мировых музеев дизайна. Экспозиция будет открыта в Биосфере до осени 2026 года.

 

О чём выставка?

Энергия — ключ к существованию современного общества, но именно ископаемое топливо остаётся одной из главных причин изменения климата. Мир ищет новые решения, и дизайн становится важнейшим инструментом для интеграции возобновляемых источников энергии в повседневную жизнь — от дома до города, от транспорта до одежды.

Куратор проекта — Йохен Айзенбранд (Vitra Design Museum). Выставка показывает, как дизайн помогает «приручить» ветер, солнце и воду, предлагая инновационные и часто неожиданные решения для будущего без CO₂.

Что можно увидеть?

Посетители познакомятся с более чем 75 проектами, среди которых:

  • Лампа Sunne — накапливает солнечную энергию днём и светит ночью.
  • Уличный фонарь PAPILIO — работает на энергии ветра.
  • Groundfridge — подземный холодильник, который просто закапывают в землю.
  • Рюкзак (B)pack от (B)energy — переносит 1000 литров биогаза и весит всего 4 кг; альтернатива дровам и углю для африканских деревень.

Канадский акцент

Часть экспозиции адаптирована специально для монреальской аудитории — около десятка проектов разработаны в Канаде:

  • Éclipse XI — прототип гоночного автомобиля на солнечной энергии от École de Technologie Supérieure (Монреаль).
  • Платье на кинетической энергии Джоанны Берзовски — использует энергию движений тела.
  • Модель общественного морозильника от Blouin Orzes Architectes, вдохновлённая традициями инуитов Нунавика.
  • ThermoDrain — система, использующая тепло сточных вод для снижения затрат на подогрев воды в доме.

Для всей семьи

  • Семейный буклет — поможет детям и родителям вместе исследовать связь дизайна и энергетики в игровой форме.
  • Экскурсии с гидом — ежедневно в 11:00 на английском и в 14:30 на французском языке. Вас ждут уникальные прототипы и новинки, которые меняют наше представление о будущем энергии.

Выставка «Transform. Designing the Future of Energy» — это вдохновляющее путешествие в мир инноваций и устойчивого развития, где дизайн становится ключом к экологичному будущему. Не упустите шанс увидеть лучшие мировые и канадские разработки в Биосфере до осени 2026 года!

 

 

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