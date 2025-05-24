В Биосфере Монреаля — североамериканская премьера выставки «Transform. Designing the Future of Energy»

О чём выставка?
Энергия — ключ к существованию современного общества, но именно ископаемое топливо остаётся одной из главных причин изменения климата. Мир ищет новые решения, и дизайн становится важнейшим инструментом для интеграции возобновляемых источников энергии в повседневную жизнь — от дома до города, от транспорта до одежды.
Куратор проекта — Йохен Айзенбранд (Vitra Design Museum). Выставка показывает, как дизайн помогает «приручить» ветер, солнце и воду, предлагая инновационные и часто неожиданные решения для будущего без CO₂.
Что можно увидеть?
Посетители познакомятся с более чем 75 проектами, среди которых:
- Лампа Sunne — накапливает солнечную энергию днём и светит ночью.
- Уличный фонарь PAPILIO — работает на энергии ветра.
- Groundfridge — подземный холодильник, который просто закапывают в землю.
- Рюкзак (B)pack от (B)energy — переносит 1000 литров биогаза и весит всего 4 кг; альтернатива дровам и углю для африканских деревень.
Канадский акцент
Часть экспозиции адаптирована специально для монреальской аудитории — около десятка проектов разработаны в Канаде:
- Éclipse XI — прототип гоночного автомобиля на солнечной энергии от École de Technologie Supérieure (Монреаль).
- Платье на кинетической энергии Джоанны Берзовски — использует энергию движений тела.
- Модель общественного морозильника от Blouin Orzes Architectes, вдохновлённая традициями инуитов Нунавика.
- ThermoDrain — система, использующая тепло сточных вод для снижения затрат на подогрев воды в доме.
Для всей семьи
- Семейный буклет — поможет детям и родителям вместе исследовать связь дизайна и энергетики в игровой форме.
- Экскурсии с гидом — ежедневно в 11:00 на английском и в 14:30 на французском языке. Вас ждут уникальные прототипы и новинки, которые меняют наше представление о будущем энергии.
Выставка «Transform. Designing the Future of Energy» — это вдохновляющее путешествие в мир инноваций и устойчивого развития, где дизайн становится ключом к экологичному будущему. Не упустите шанс увидеть лучшие мировые и канадские разработки в Биосфере до осени 2026 года!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.