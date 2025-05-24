В Биосфере Монреаля — североамериканская премьера выставки «Transform. Designing the Future of Energy»

Espace pour la vie с гордостью объявляет о североамериканской премьере передвижной выставки «Transform. Designing the Future of Energy», созданной знаменитым Vitra Design Museum (Вейль-ам-Райн, Германия) — одним из ведущих мировых музеев дизайна. Экспозиция будет открыта в Биосфере до осени 2026 года.

О чём выставка?

Энергия — ключ к существованию современного общества, но именно ископаемое топливо остаётся одной из главных причин изменения климата. Мир ищет новые решения, и дизайн становится важнейшим инструментом для интеграции возобновляемых источников энергии в повседневную жизнь — от дома до города, от транспорта до одежды.

Куратор проекта — Йохен Айзенбранд (Vitra Design Museum). Выставка показывает, как дизайн помогает «приручить» ветер, солнце и воду, предлагая инновационные и часто неожиданные решения для будущего без CO₂.

Что можно увидеть?

Посетители познакомятся с более чем 75 проектами, среди которых:

Лампа Sunne — накапливает солнечную энергию днём и светит ночью.

— накапливает солнечную энергию днём и светит ночью. Уличный фонарь PAPILIO — работает на энергии ветра.

— работает на энергии ветра. Groundfridge — подземный холодильник, который просто закапывают в землю.

— подземный холодильник, который просто закапывают в землю. Рюкзак (B)pack от (B)energy — переносит 1000 литров биогаза и весит всего 4 кг; альтернатива дровам и углю для африканских деревень.

Канадский акцент

Часть экспозиции адаптирована специально для монреальской аудитории — около десятка проектов разработаны в Канаде:

Éclipse XI — прототип гоночного автомобиля на солнечной энергии от École de Technologie Supérieure (Монреаль).

— прототип гоночного автомобиля на солнечной энергии от École de Technologie Supérieure (Монреаль). Платье на кинетической энергии Джоанны Берзовски — использует энергию движений тела.

Джоанны Берзовски — использует энергию движений тела. Модель общественного морозильника от Blouin Orzes Architectes, вдохновлённая традициями инуитов Нунавика.

от Blouin Orzes Architectes, вдохновлённая традициями инуитов Нунавика. ThermoDrain — система, использующая тепло сточных вод для снижения затрат на подогрев воды в доме.

Для всей семьи

Семейный буклет — поможет детям и родителям вместе исследовать связь дизайна и энергетики в игровой форме.

— поможет детям и родителям вместе исследовать связь дизайна и энергетики в игровой форме. Экскурсии с гидом — ежедневно в 11:00 на английском и в 14:30 на французском языке. Вас ждут уникальные прототипы и новинки, которые меняют наше представление о будущем энергии.

Выставка «Transform. Designing the Future of Energy» — это вдохновляющее путешествие в мир инноваций и устойчивого развития, где дизайн становится ключом к экологичному будущему. Не упустите шанс увидеть лучшие мировые и канадские разработки в Биосфере до осени 2026 года!

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