BIXI приходит в Pierrefonds-Roxboro: восемь станций откроются в июне

Где появятся станции?
Станции BIXI будут размещены вдоль бульвара Pierrefonds — от парка Roxboro до парка Cap-Saint-Jacques, что позволит связать между собой ключевые точки района, общественные учреждения, предприятия и зелёные зоны. Все станции, за редким исключением, будут установлены вне проезжей части для безопасности пользователей и будут работать на солнечных батареях.
Адреса восьми станций:
- Парк Roxboro (рядом с 11e Avenue и 9e Rue)
- Бульвар Pierrefonds (у rue Athéna)
- Rue Fredmir (на углу с бульваром Pierrefonds)
- Ратуша Pierrefonds-Roxboro (рядом с rue St-Léon и бульваром Pierrefonds)
- Rue Esther-Blondin (на углу с бульваром Pierrefonds)
- Rue Guillaume (на углу с бульваром Pierrefonds)
- Парк Château-Pierrefonds (на углу с бульваром Pierrefonds и Avenue du Château-Pierrefonds)
Почему это важно?
По словам мэра Димитриоса (Джима) Бейса, появление BIXI — это «большой шаг к здоровому и устойчивому образу жизни» и важный этап в развитии активного транспорта в районе. Новый сервис поможет сделать ежедневные поездки проще, а также повысит доступность и связанность района.
Генеральный директор BIXI Montréal Кристиан Вермет отметил, что расширение сети BIXI на Pierrefonds-Roxboro означает, что теперь сервис охватывает все районы Монреаля. Это важный шаг к тому, чтобы устойчивая и коллективная мобильность стала доступной для всех жителей города.
Когда начнут работать станции?
Установка станций стартовала на неделе 21 мая, а официальный запуск и возможность воспользоваться велосипедами ожидаются уже в начале июня 2025 года.
Запуск BIXI в Pierrefonds-Roxboro — это значимое событие для западной части острова и всей велосети Монреаля. Жителям и гостям района предлагается активно пользоваться новым сервисом с первых дней работы станций.
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