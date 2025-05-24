Тема фестиваля — «Марс: жизнь на Красной планете»

В центре внимания AstroFest в этом году — Марс, планета, которая веками вдохновляла мечты о космических путешествиях. В рамках фестиваля будет работать выставка ROUGE 2100, посвящённая Марсу, которая будет открыта бесплатно до полуночи. Ночь обещает быть особенно захватывающей — красная планета будет видна в небе с наступлением сумерек, и это редкое явление повторяется всего раз в 26 месяцев!

Программа для всей семьи

В течение дня гостей ждёт насыщенная программа:

Наблюдения через телескопы Солнца днём, а ночью — Луны и Марса

Мастер-классы по созданию водяных ракет и запуску их в небо

Изготовление «метеоритов» из пластилина

Конструирование роботов-марсоходов для миссии на Красную планету

Аквагрим, уличные представления и рассказы для детей

Интерактивные и познавательные выставки, информационные киоски

Фестивальная еда (за дополнительную плату)

Вечерняя программа 7 июня

С 19:00 до 21:00 под куполом планетария пройдут две лекции:

Физические характеристики Марса с приглашённым гостем-сюрпризом

Этические и социальные вопросы пилотируемых полётов на Марс от директора Планетария Оливье Эрнандеса

С 21:00 до полуночи — уютный вечер у костра с маршмеллоу, коктейлями (за плату), музыкой и наблюдением за звёздами через телескоп. За музыкальное сопровождение отвечает DJ Винсент Лемьё. В случае плохой погоды музыкальное выступление пройдёт в Театре Хаос под проекциями ночного неба.

Время работы фестиваля

7 июня: с 10:00 до 22:00

8 июня: с 10:00 до 18:00

AstroFest — это уникальная возможность погрузиться в мир астрономии, расширить знания о космосе и провести время с семьёй и друзьями, наслаждаясь атмосферой праздника и загадками Красной планеты.

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