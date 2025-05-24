Тема фестиваля — «Марс: жизнь на Красной планете»

Программа для всей семьи
В течение дня гостей ждёт насыщенная программа:
- Наблюдения через телескопы Солнца днём, а ночью — Луны и Марса
- Мастер-классы по созданию водяных ракет и запуску их в небо
- Изготовление «метеоритов» из пластилина
- Конструирование роботов-марсоходов для миссии на Красную планету
- Аквагрим, уличные представления и рассказы для детей
- Интерактивные и познавательные выставки, информационные киоски
- Фестивальная еда (за дополнительную плату)
Вечерняя программа 7 июня
С 19:00 до 21:00 под куполом планетария пройдут две лекции:
- Физические характеристики Марса с приглашённым гостем-сюрпризом
- Этические и социальные вопросы пилотируемых полётов на Марс от директора Планетария Оливье Эрнандеса
С 21:00 до полуночи — уютный вечер у костра с маршмеллоу, коктейлями (за плату), музыкой и наблюдением за звёздами через телескоп. За музыкальное сопровождение отвечает DJ Винсент Лемьё. В случае плохой погоды музыкальное выступление пройдёт в Театре Хаос под проекциями ночного неба.
Время работы фестиваля
- 7 июня: с 10:00 до 22:00
- 8 июня: с 10:00 до 18:00
AstroFest — это уникальная возможность погрузиться в мир астрономии, расширить знания о космосе и провести время с семьёй и друзьями, наслаждаясь атмосферой праздника и загадками Красной планеты.
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