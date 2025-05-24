Квебек: профсоюзы строителей угрожают всеобщей забастовкой в жилищном секторе

Суть ультиматума
- Требование профсоюзов: APCHQ должна до полудня понедельника (26 мая) сообщить, согласна ли она провести голосование по последнему предложению профсоюзов среди своих членов.
- Голосование: Альянс считает, что у ассоциации достаточно времени, чтобы проконсультироваться с членами и провести тайное голосование до 6 июня.
- Если отказ: В случае отказа профсоюзы объявят неограниченную забастовку в секторе жилищного строительства.
Поддержка работников
Пять профсоюзов, входящих в Альянс, уже проголосовали за неограниченную забастовку — за это решение высказались 83,8% участников.
Контекст и другие секторы
- Три других сектора — промышленное строительство, гражданское строительство и дороги, а также институционально-коммерческий сектор — уже достигли соглашений с работодателями в рамках текущих переговоров.
- Жилищное строительство остаётся последней неурегулированной сферой, и именно здесь возможна масштабная забастовка.
Возможные последствия
Если стороны не договорятся, с середины следующей недели в Квебеке может быть полностью парализовано строительство и ремонт жилых домов и квартир. Это может привести к задержкам в сдаче новых объектов, росту цен и напряжённости на рынке жилья.
Ситуация в жилищном строительстве Квебека остаётся напряжённой — судьба тысяч работников и сотен проектов зависит от того, пойдут ли работодатели на встречу профсоюзам и согласятся ли вынести их предложение на голосование.
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