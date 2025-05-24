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Новости Квебек: профсоюзы строителей угрожают всеобщей забастовкой в жилищном секторе

Квебек: профсоюзы строителей угрожают всеобщей забастовкой в жилищном секторе

Виктория Христова Май 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 28 Просмотров

Альянс строительных профсоюзов Квебека (Alliance syndicale de la construction), объединяющий все крупные строительные профсоюзы провинции, выдвинул ультиматум работодателям: если Ассоциация профессионалов строительства и жилья Квебека (APCHQ) не согласится вынести последнее профсоюзное предложение на голосование среди своих членов, уже в среду, 28 мая, в 00:01 начнётся всеобщая забастовка в жилищном строительстве.

 

Суть ультиматума

  • Требование профсоюзов: APCHQ должна до полудня понедельника (26 мая) сообщить, согласна ли она провести голосование по последнему предложению профсоюзов среди своих членов.
  • Голосование: Альянс считает, что у ассоциации достаточно времени, чтобы проконсультироваться с членами и провести тайное голосование до 6 июня.
  • Если отказ: В случае отказа профсоюзы объявят неограниченную забастовку в секторе жилищного строительства.

Поддержка работников

Пять профсоюзов, входящих в Альянс, уже проголосовали за неограниченную забастовку — за это решение высказались 83,8% участников.

 

Контекст и другие секторы

  • Три других сектора — промышленное строительство, гражданское строительство и дороги, а также институционально-коммерческий сектор — уже достигли соглашений с работодателями в рамках текущих переговоров.
  • Жилищное строительство остаётся последней неурегулированной сферой, и именно здесь возможна масштабная забастовка.

Возможные последствия

Если стороны не договорятся, с середины следующей недели в Квебеке может быть полностью парализовано строительство и ремонт жилых домов и квартир. Это может привести к задержкам в сдаче новых объектов, росту цен и напряжённости на рынке жилья.

Ситуация в жилищном строительстве Квебека остаётся напряжённой — судьба тысяч работников и сотен проектов зависит от того, пойдут ли работодатели на встречу профсоюзам и согласятся ли вынести их предложение на голосование.

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