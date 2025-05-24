В больнице CHUM в Монреале пациентам выдают бумажные полотенца вместо салфеток: экономия в действии

Как это выглядит на практике?
«Это довольно жёстко, — говорит медсестра. — Мы стараемся делать всё возможное, ведь многие наши пациенты переживают горе, и нам не хочется, чтобы они думали о том, что им нужно приносить свой собственный Kleenex».
Официальная позиция CHUM
В CHUM подтверждают, что решение о сокращении расходов на носовые платки действительно принято, однако подчеркивают, что оно не отражает ежедневной заботы персонала о пациентах.
«Мы приняли это решение после консультаций с командами и пациентами, исходя из принципов рационального управления запасами. Такой подход уже много лет применяется и нашими партнёрами по сети», — говорится в официальном заявлении.
Реакция пациентов и правозащитников
- Совет по правам пациентов Квебека: Президент Пол Брюне назвал ситуацию «позорной» и предположил, что CHUM столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, если вынужден экономить даже на таких мелочах.
- Другие крупные больницы Монреаля (MUHC и CHU Sainte-Justine) заявили, что у них проблем с обеспечением пациентов носовыми платками нет.
Политическая и общественная реакция
- Министр здравоохранения Кристиан Дюбе назвал ситуацию «недопустимой» и призвал руководителей проявлять больше здравого смысла: «Мы должны предоставлять пациентам гуманные услуги».
- Оппозиция резко критикует правительство CAQ, указывая на «очередной провал» в управлении системой здравоохранения.
- Либеральный критик Андре Фортен: «Трудно представить, что кто-то узнаёт о диагнозе рака и получает рулон коричневой бумаги».
- Ruba Ghazal (Québec Solidaire): «Это шокирует, это лишает пациентов достоинства. Пора прекратить политику жёсткой экономии в государственных услугах».
Финансовый фон
В последнем бюджете правительство выделило на здравоохранение $3,9 млрд, однако Santé Québec сообщает о дефиците в $1,4 млрд на 2025–2026 финансовый год.
Ситуация с носовыми платками в CHUM стала символом кризиса доверия к системе здравоохранения Квебека и вызвала волну общественного негодования, напомнив о важности человеческого отношения и элементарного достоинства в больницах.
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