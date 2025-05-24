В больнице CHUM в Монреале пациентам выдают бумажные полотенца вместо салфеток: экономия в действии

В одной из крупнейших больниц Монреаля — CHUM — начали экономить на, казалось бы, элементарных вещах: пациентам стали выдавать не привычные носовые платки, а коричневые бумажные полотенца или даже туалетную бумагу. Об этом рассказала медсестра, пожелавшая остаться анонимной из опасений последствий для своей карьеры.

Как это выглядит на практике?

«Это довольно жёстко, — говорит медсестра. — Мы стараемся делать всё возможное, ведь многие наши пациенты переживают горе, и нам не хочется, чтобы они думали о том, что им нужно приносить свой собственный Kleenex».

Официальная позиция CHUM

В CHUM подтверждают, что решение о сокращении расходов на носовые платки действительно принято, однако подчеркивают, что оно не отражает ежедневной заботы персонала о пациентах.

«Мы приняли это решение после консультаций с командами и пациентами, исходя из принципов рационального управления запасами. Такой подход уже много лет применяется и нашими партнёрами по сети», — говорится в официальном заявлении.

Реакция пациентов и правозащитников

Совет по правам пациентов Квебека : Президент Пол Брюне назвал ситуацию «позорной» и предположил, что CHUM столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, если вынужден экономить даже на таких мелочах.

: Президент Пол Брюне назвал ситуацию «позорной» и предположил, что CHUM столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, если вынужден экономить даже на таких мелочах. Другие крупные больницы Монреаля (MUHC и CHU Sainte-Justine) заявили, что у них проблем с обеспечением пациентов носовыми платками нет.

Политическая и общественная реакция

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе назвал ситуацию «недопустимой» и призвал руководителей проявлять больше здравого смысла: «Мы должны предоставлять пациентам гуманные услуги».

назвал ситуацию «недопустимой» и призвал руководителей проявлять больше здравого смысла: «Мы должны предоставлять пациентам гуманные услуги». Оппозиция резко критикует правительство CAQ, указывая на «очередной провал» в управлении системой здравоохранения. Либеральный критик Андре Фортен: «Трудно представить, что кто-то узнаёт о диагнозе рака и получает рулон коричневой бумаги». Ruba Ghazal (Québec Solidaire): «Это шокирует, это лишает пациентов достоинства. Пора прекратить политику жёсткой экономии в государственных услугах».

резко критикует правительство CAQ, указывая на «очередной провал» в управлении системой здравоохранения.

Финансовый фон

В последнем бюджете правительство выделило на здравоохранение $3,9 млрд, однако Santé Québec сообщает о дефиците в $1,4 млрд на 2025–2026 финансовый год.

Ситуация с носовыми платками в CHUM стала символом кризиса доверия к системе здравоохранения Квебека и вызвала волну общественного негодования, напомнив о важности человеческого отношения и элементарного достоинства в больницах.

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