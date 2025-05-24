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Суд Квебека одобрил продажу Lion Electric консорциуму инвесторов из Квебека

Виктория Христова Май 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 16 Просмотров

Судья Верховного суда Квебека Мишель Пинсонно одобрил продажу производителя электромобилей Lion Electric группе инвесторов из Квебека. По словам судьи, это единственный вариант, который позволяет struggling-компании продолжить работу: «Это единственная потенциальная сделка, которая имеет смысл. Других предложений нет».

 

Кто покупает Lion Electric?

Консорциум инвесторов возглавляют Пьер Уилки, директор Lion Electric, и монреальский предприниматель в сфере недвижимости Винсент Киара. Сделка стала результатом месяцев финансовых трудностей для Lion Electric, которая в декабре 2024 года обратилась за защитой от кредиторов после накопления долгов более чем на 244 миллиона долларов и массовых увольнений по всей Северной Америке.

Каковы условия сделки?

  • Сумма сделки в суде была названа «незначительной», однако это было единственное предложение, поступившее после отказа правительства Квебека от дальнейшей финансовой поддержки компании.
  • Завод в Сен-Жером (Квебек) продолжит работу, что позволит сохранить часть производственных мощностей в провинции.
  • Заводы в Джолиет (Иллинойс) и Мирабеле (Квебек) уже закрыты, и несколько сотен ранее уволенных сотрудников не будут возвращены на работу.

Почему это важно?

Lion Electric — один из крупнейших производителей электрических школьных автобусов и коммерческого транспорта в Канаде. После тяжёлого финансового кризиса компания оказалась на грани ликвидации, однако предложение инвесторов позволило избежать полного закрытия и сохранить ключевые рабочие места в Квебеке.

Роль правительства

Хотя правительство Квебека отказалось от прямой финансовой поддержки Lion Electric, обновлённая программа субсидий на покупку электрических школьных автобусов сыграла ключевую роль в том, чтобы сделать сделку возможной.

Что изменится для акционеров?

Все существующие акции и опционы Lion Electric будут аннулированы, а группа инвесторов станет единственным владельцем компании.

Таким образом, продажа Lion Electric новому консорциуму инвесторов даёт компании шанс на выживание и сохранение производства в Квебеке, несмотря на серьёзные финансовые потери и реструктуризацию.

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