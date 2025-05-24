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Новости Лего предлагает переложить расходы по соглашениям с коренными народами на клиентов Hydro-Québec

Лего предлагает переложить расходы по соглашениям с коренными народами на клиентов Hydro-Québec

Виктория Христова Май 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 16 Просмотров

Правительство Франсуа Лего в Квебеке предложило, чтобы расходы по «примирительным» соглашениям с представителями коренных народов и инуитов оплачивали клиенты государственной энергетической компании Hydro-Québec. Эта мера позволит провинции сохранить дивиденды, которые она ежегодно получает от Crown corporation.

 

Суть инициативы

Министр экономики Кристи́н Фрешетт озвучила эту идею в среду, во время обсуждения законопроекта №69, который закладывает основы новой системы управления энергетическими ресурсами в Квебеке. Законопроект предусматривает интегрированный подход к развитию и распределению энергетики, а также учитывает новые обязательства Hydro-Québec перед коренными народами.

Почему это важно?

  • Соглашения о «примирении»: Hydro-Québec заключает соглашения с коренными народами и инуитами, чтобы компенсировать воздействие энергетических проектов на их земли и обеспечить участие в доходах.
  • Финансовое давление: Ранее эти расходы частично покрывались из прибыли компании, что уменьшало дивиденды, поступающие в бюджет провинции.
  • Новое предложение: Теперь расходы предлагается напрямую включать в тарифы для потребителей, чтобы сохранить доходы провинции на прежнем уровне.

Законодательные изменения

За две недели до конца парламентской сессии министр Фрешетт внесла 52 поправки к законопроекту своего предшественника Пьера Фицгиббона, который содержит 157 статей. Поправки касаются, в том числе, распределения финансовых обязательств Hydro-Québec и прозрачности в управлении энергетическими ресурсами.

Реакция и возможные последствия

  • Для клиентов Hydro-Québec: В случае принятия изменений, счета за электроэнергию могут вырасти, поскольку в них будут заложены дополнительные расходы на соглашения с коренными народами.
  • Для бюджета Квебека: Провинция сохранит стабильные дивиденды от Hydro-Québec, что важно для финансирования социальных программ.
  • Для коренных народов: Новая схема финансирования может ускорить заключение и выполнение соглашений, а также повысить их прозрачность.

Заключение

Инициатива правительства Лего — попытка сбалансировать интересы провинции, энергетической компании и коренных народов. Однако она может вызвать общественные дискуссии, поскольку напрямую затрагивает миллионы потребителей Hydro-Québec и стоимость электроэнергии в Квебеке.

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