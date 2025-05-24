Сегодня — день славянской письменности! Поздравляем словесников и филологов!

Красивый сегодня день, да и праздник тоже замечательный! Помните, конечно, какой? Да, сегодня — День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, он же День славянской письменности и культуры! Ну, и День филолога заодно! Чтоб всем сестрам по серьгам!

Многие наверняка видели либо икону равноапостоль ных, либо памятники, им возведенные: почтенные мудрые старцы, просветители славянских народов, со свитками, на которых видны знакомые очертания наших с вами букв.

Оба со свитками, хотя до сих пор однозначно не установлено, кто из них точно причатен к созданию наших Аза, Буки, Веди и так далее. Существует мнение, которое неоднократно публиковалось в различных просветительских источниках, о том, что научной работой занимался только младший брат – Кирилл, а Мефодий заведовал организационными вопросами и проповеднической деятельностью.

Да и вообще, Кирилл при жизни не был известен под этим именем. Он получил его, приняв схиму незадолго до смерти в 869 году. Создание же всем нам известной азбуки принято датировать 863 годом. Звали ученого брата Константином, и был он философом. Согласно житию, он знал несколько языков и работал над переводами.

Более того, друзья мои, Кирилл, он же Константин, разработал глаголицу – тоже славянский алфавит, который прижился только у части хорватов, и то до Второй мировой войны.

Разработку же начертания кириллических символов ныне приписывают ученику Кирилла Клименту Охридскому, болгарскому и македонскому просветителю. Его именем названа, кстати, болгарская воскресная школа в Монреале, которая работает при храме Иоанна Рыльского.

Ну, в общем! Действительно, братья занимались составлением азбуки для просвещения славянских народов – от болгар до русичей – посредством переводов Библии на родные им языки. А христианство и Святое письмо в частности – неотъемлемая часть культурного кода современных славян.

А кириллица, так названная Мефодием в честь любимого брата и Климентом в честь любимого учителя, живет и здравствует и поныне! На ней написаны великие произведения Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Олеся Гончара, Богомила Райнова и многих других замечательных деятелей славянской культуры!

Поэтому сегодня я с удовольствием поздравляю всех учителей-словесников, всех филологов, да и просто всех ценителей наших славянских языков!

А Кириллов и Мефодиев – С Днем Ангела!

И совершенно я согласна с Константином Бальмонтом, написавшим когда-то:

Язык, великолепный наш язык.

Речное и степное в нём раздолье,

В нём клёкоты орла и волчий рык,

Напев, и звон, и ладан богомолья.

В нём воркованье голубя весной,

Взлёт жаворонка к солнцу — выше, выше.

Берёзовая роща. Свет сквозной.

Небесный дождь, просыпанный по крыше…

