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Новости Канадская Horizon Aircraft успешно испытала революционную систему вертикального взлёта
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Канадская Horizon Aircraft успешно испытала революционную систему вертикального взлёта

Степан Артемьевский Май 23, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 54 Просмотров

Канадская компания Horizon Aircraft совершила значимый прорыв в области авиации, успешно испытав уникальную систему вертикального взлёта для своего перспективного eVTOL-аппарата. Об этом сообщает телеграм-канал «Беспилот», подробно раскрыв суть технологии.

Главная инновация Horizon Aircraft — раздвижные поверхности крыла, которые открывают встроенные электрические пропеллеры. В аппарате установлено 14 пропеллеров: по пять в каждом основном крыле и по два в каждом переднем канарде.

  • : поверхности крыла раздвигаются, открывая пропеллеры, которые поднимают аппарат вверх.

  • : пропеллеры убираются, а крыло становится аэродинамически чистым, ничем не отличаясь от обычного самолётного.

В горизонтальном полёте за движение отвечает газотурбинный двигатель, что обеспечивает высокую скорость и дальность.

  • : 2,5 тонны

  • : 400 км/ч

  • :

    • с грузом — до 800 км

    • без груза и пассажиров — до 1450 км

  • : 680 кг (на 140 кг меньше по сравнению с обычным взлётом с полосы)

Успешный переход от вертикального к горизонтальному полёту — ключевой этап для всех eVTOL-аппаратов (электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой). Это доказывает работоспособность сложной механики и аэродинамики, а также открывает путь к коммерческому использованию таких машин в городском и региональном воздушном транспорте.

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  • Инновационная конструкция крыла обеспечивает отличную аэродинамику при горизонтальном полёте.

  • Возможность вертикального взлёта и посадки делает аппарат универсальным для работы в стеснённых условиях.

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  • При вертикальном взлёте грузоподъёмность снижается на 140 кг по сравнению с классическим взлётом с полосы.

Разработка Horizon Aircraft — пример того, как современные технологии меняют облик авиации. Успешные испытания открывают дорогу к созданию новых видов транспорта: от воздушных такси до грузовых беспилотников, способных работать там, где традиционная авиация бессильна.

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