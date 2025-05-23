Канадская Horizon Aircraft успешно испытала революционную систему вертикального взлёта

Главная инновация Horizon Aircraft — раздвижные поверхности крыла, которые открывают встроенные электрические пропеллеры. В аппарате установлено 14 пропеллеров: по пять в каждом основном крыле и по два в каждом переднем канарде.
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: поверхности крыла раздвигаются, открывая пропеллеры, которые поднимают аппарат вверх.
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: пропеллеры убираются, а крыло становится аэродинамически чистым, ничем не отличаясь от обычного самолётного.
В горизонтальном полёте за движение отвечает газотурбинный двигатель, что обеспечивает высокую скорость и дальность.
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: 2,5 тонны
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: 400 км/ч
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с грузом — до 800 км
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без груза и пассажиров — до 1450 км
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: 680 кг (на 140 кг меньше по сравнению с обычным взлётом с полосы)
Успешный переход от вертикального к горизонтальному полёту — ключевой этап для всех eVTOL-аппаратов (электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой). Это доказывает работоспособность сложной механики и аэродинамики, а также открывает путь к коммерческому использованию таких машин в городском и региональном воздушном транспорте.
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Инновационная конструкция крыла обеспечивает отличную аэродинамику при горизонтальном полёте.
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Возможность вертикального взлёта и посадки делает аппарат универсальным для работы в стеснённых условиях.
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При вертикальном взлёте грузоподъёмность снижается на 140 кг по сравнению с классическим взлётом с полосы.
Разработка Horizon Aircraft — пример того, как современные технологии меняют облик авиации. Успешные испытания открывают дорогу к созданию новых видов транспорта: от воздушных такси до грузовых беспилотников, способных работать там, где традиционная авиация бессильна.