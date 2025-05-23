Канадская Horizon Aircraft успешно испытала революционную систему вертикального взлёта

Главная инновация Horizon Aircraft — раздвижные поверхности крыла, которые открывают встроенные электрические пропеллеры. В аппарате установлено 14 пропеллеров: по пять в каждом основном крыле и по два в каждом переднем канарде.

Во время вертикального взлёта : поверхности крыла раздвигаются, открывая пропеллеры, которые поднимают аппарат вверх.

При переходе к горизонтальному полёту : пропеллеры убираются, а крыло становится аэродинамически чистым, ничем не отличаясь от обычного самолётного.

В горизонтальном полёте за движение отвечает газотурбинный двигатель, что обеспечивает высокую скорость и дальность.

Технические характеристики

Взлётная масса : 2,5 тонны

Максимальная скорость : 400 км/ч

Дальность полёта : с грузом — до 800 км без груза и пассажиров — до 1450 км

Грузоподъёмность при вертикальном взлёте : 680 кг (на 140 кг меньше по сравнению с обычным взлётом с полосы)

Значение испытаний

Успешный переход от вертикального к горизонтальному полёту — ключевой этап для всех eVTOL-аппаратов (электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой). Это доказывает работоспособность сложной механики и аэродинамики, а также открывает путь к коммерческому использованию таких машин в городском и региональном воздушном транспорте.

Преимущества и недостатки

Плюсы :

Инновационная конструкция крыла обеспечивает отличную аэродинамику при горизонтальном полёте.

Возможность вертикального взлёта и посадки делает аппарат универсальным для работы в стеснённых условиях.

Минусы :

При вертикальном взлёте грузоподъёмность снижается на 140 кг по сравнению с классическим взлётом с полосы.

Перспективы

Разработка Horizon Aircraft — пример того, как современные технологии меняют облик авиации. Успешные испытания открывают дорогу к созданию новых видов транспорта: от воздушных такси до грузовых беспилотников, способных работать там, где традиционная авиация бессильна.