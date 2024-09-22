Пабло Родригес объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Либеральной партии Квебека

Политический представитель федеральных либералов в Квебеке Пабло Родригес в четверг утром официально объявил, что он будет баллотироваться на пост главы Либеральной партии Квебека (ЛПК).

Родригес, который также является министром транспорта в правительстве Джастина Трюдо, пригласил журналистов на брифинг для прессы, который состоялся в 11 часов утра в парке Гатино.

Согласно официальному приглашению, разосланному в СМИ, Родригес воспользуется пресс-конференцией, чтобы “подвести итоги своего политического будущего”.

Информация, циркулирующая со среды, предполагает, что Родригес уйдет в отставку со своего поста в правительстве Трюдо, чтобы сосредоточиться на руководстве PLQ.

Родригес впервые был избран в Оттаву 20 лет назад. С 2015 года он является депутатом парламента от округа Оноре-Мерсье, расположенного в ист-энде Монреаля, а также занимал этот пост с 2004 по 2011 год.

Он станет пятым кандидатом, вступившим в предвыборную гонку за преемником Доминика Англада.

Другими объявленными кандидатами являются бывший мэр Монреаля Дени Кодерр, бывший президент и исполнительный директор Федерации торговых палат Квебека Шарль Миллиард, юрист по налогам Марк Беланже и либерал Фредерик Бошемин.

Родригес уже пользуется поддержкой члена либеральной партии Дезире Макгроу.

Предвыборная гонка официально начнется в январе 2025 года. Новый лидер либералов будет избран летом того же года.

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