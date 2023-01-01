Неизвестная Канада: Музей обуви Бата

Соня Бата, основательница Музея обуви Бата, собирает обувь с 1940-х годов. Хобби миссис Бата началось с деловых поездок по всему миру ее мужа Томаса.

Соня Бата, основательница Музея обуви Бата, собирает обувь с 1940-х годов. Хобби миссис Бата началось с деловых поездок по всему миру ее мужа Томаса. В то время как ее муж посещал деловые встречи, она покупала традиционную обувь.

К концу 1970-х годов коллекция обуви стала слишком большой для хранения в доме, и для ее размещения семья решила создать Музей-фонд Бата – организацию, занимающуюся исследованиями обуви, и место, где миссис Бата могла бы делиться с посетителями предметами своего хобби.

Обширное собрание было выставлено в различных офисах в Торонто, а в 1995 году переехала в теперешнее место. Здание музея спроектировано архитектором Рэймондом Мориямой и имеет форму открытой обувной коробки, и призвано отразить концепцию музея как «контейнера». Коллекция состоит из 12 500 пар и охватывает 4 500-летнюю историю, что делает ее крупнейшей в мире коллекцией обуви и предметов, связанных с ней.

Девиз музея: «Для любопытных», кажется подходящим, учитывая, что обширная подборка варьируется от венецианских бархатных платформ XVIII века до знаменитых «синих замшевых туфель» Элвиса Пресли. На территории музея проходили различные выставки, включая выставку бумажных туфель французского художника Тьерри Аньоне «Очарование рококо: женственность и обувь XVIII века», а также выставку «На пути к славе: самая современная обувь для зимних видов спорта».

Миссис Бата настаивает на том, что ее коллекция больше посвящена истории, нежели эстетике. В каждой экспозиции на стенде представлена история региона, откуда появилась та или иная пара обуви. Снимки, сопровождающие экспонаты, отражают простые истины, такие как климат региона или стиль того времени, и также фиксируют сдвиги в технологическом развитии общества или изменения в менталитете и ценностях эпохи.