Университет Кентукки открыл новые препараты против болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Кентукки сделали открытие, которое может привести к разработке новых лекарств для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Ученые из Университета Кентукки сделали открытие, которое может привести к разработке новых лекарств для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Ученые исследовали роль белка p38 в развитии болезни Альцгеймера на мышах. Им было интересно, что произойдет при блокировки этого белка.

Результат показал, что ингибиторы p38 привели к уменьшению количества микроглии возле амилоидных бляшек, но бляшки сами по себе остались нетронутыми. Это открытие указывает на возможность использования р38-ингибиторов для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что введение изученных препаратов на начальной стадии заболевания может изменить взаимосвязь между иммунными клетками и развитием недуга, без заметных побочных эффектов при длительном блокировании p38.

А исследователи из Медицинского университета в Пекине обнаружили новую генетическую мутацию, которая связана с развитием болезни Альцгеймера.

Согласно опубликованной статье в журнале Lancet Neurology, болезнь Альцгеймера наиболее распространена среди всех форм деменции и представляет глобальную проблему для мирового здравоохранения.

Ученые обнаружили генетические мутации, связанные с повышенным накоплением белка бета-амилоида, характерного для болезни Альцгеймера. Генетические дефекты, приводящие к развитию слабоумия, выявлены лишь в 10-20% случаев, связанных с наследственностью.

Более того, исследования нашли причастность генома ZDHHC21 к развитию болезни Альцгеймера. Эксперты отметили, что мутация в этом гене может являться дополнительной причиной возникновения заболевания.