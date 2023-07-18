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Новости Канадская Constellation приобретает Black Knight Optimum Blue за $700 млн
A screen displays the logo for Black Knight on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 4, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Канадская Constellation приобретает Black Knight Optimum Blue за $700 млн

Виктория Христова Июл 18, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Канадская Constellation приобретает Black Knight Optimum Blue за $700 млн отключены 49 Просмотров

Constellation Software Inc. заключила обязательное соглашение через подразделение Perseus с Intercontinental Exchange, Inc.( ICE) и Black Knight, Inc. о приобретении подразделения Black Knight Optimum Blue.

Constellation Software Inc. заключила обязательное соглашение через подразделение Perseus с Intercontinental Exchange, Inc.( ICE) и Black Knight, Inc. о приобретении подразделения Black Knight Optimum Blue.

Стоимость сделки составляет $700 млн.

Финансирование сделки предусматривает выплату $200 млн денежными средствами и выпуск векселя на сумму $500 млн в пользу Black Knight, дочерней компании ICE, при закрытии сделки.

Закрытие сделки зависит от завершения приобретения Empower Loan Origination System (LOS) компанией Constellation у Black Knight в рамках соглашения, заключенного в марте 2023 года, и выполнения обычных условий закрытия.

Подразделение Perseus предоставляет инвестиции компаниям в области разработки программного обеспечения.

Constellation – канадская диверсифицированная компания по разработке программного обеспечения со штаб-квартирой в Торонто (Канада). Акции котируются на фондовой бирже Торонто.

Black Knight – американская корпорация по разработке интегрированных технологий и предоставлению данных в секторе ипотечного кредитования и недвижимости.

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