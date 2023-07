A screen displays the logo for Black Knight on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 4, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Канадская Constellation приобретает Black Knight Optimum Blue за $700 млн















Constellation Software Inc. заключила обязательное соглашение через подразделение Perseus с Intercontinental Exchange, Inc.( ICE) и Black Knight, Inc. о приобретении подразделения Black Knight Optimum Blue. Стоимость сделки составляет $700 млн. Финансирование сделки предусматривает выплату $200 млн денежными средствами и выпуск векселя на сумму $500 млн в пользу Black Knight, дочерней компании ICE, при закрытии сделки. Закрытие сделки зависит от завершения приобретения Empower Loan Origination System (LOS) компанией Constellation у Black Knight в рамках соглашения, заключенного в марте 2023 года, и выполнения обычных условий закрытия. Подразделение Perseus предоставляет инвестиции компаниям в области разработки программного обеспечения. Constellation – канадская диверсифицированная компания по разработке программного обеспечения со штаб-квартирой в Торонто (Канада). Акции котируются на фондовой бирже Торонто. Black Knight – американская корпорация по разработке интегрированных технологий и предоставлению данных в секторе ипотечного кредитования и недвижимости.

