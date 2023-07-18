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Новости Канада подустала от охотников на водоплавающих птиц из США

Канада подустала от охотников на водоплавающих птиц из США

Виктория Христова Июл 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада подустала от охотников на водоплавающих птиц из США отключены 56 Просмотров

Федерация дикой природы (ФДП) канадской провинции Манитоба полностью поддерживает недавно представленную правительством стратегию модернизации водоплавающих птиц, которая включает в себя радикальные изменения в регулировании, в первую очередь затрагивающие охотников-иностранцев-резидентов.

Федерация дикой природы (ФДП) канадской провинции Манитоба полностью поддерживает недавно представленную правительством стратегию модернизации водоплавающих птиц, которая включает в себя радикальные изменения в регулировании, в первую очередь затрагивающие охотников-иностранцев-резидентов.

Управляющий директор ФДП Карли Дикон участвовала в нескольких встречах заинтересованных сторон (США и Канады) по поводу новых изменений в правилах. Начиная с этой осени, охотникам-иностранцам-резидентам теперь придется участвовать в розыгрыше, чтобы получить лицензию на водоплавающую птицу. Кроме того, им будет разрешено охотиться в Канаде не более семи дней подряд.

По словам Дикона, изменения были внесены для защиты и сохранения уникальной культуры охоты на водоплавающую птицу в Манитобе и ее возможностей. По ее словам, иностранные охотники, в основном со Среднего Запада США, уже давно приезжают в Манитобу поохотиться на водоплавающую птицу, но в последние годы они остаются на более длительный срок и добывают непропорционально большой процент птиц провинции.

Согласно данным Канадской службы охраны дикой природы, численность охотников из США остается относительно постоянной с 1970-х годов, составляя около трети от общего числа охотников. Однако интенсивность и продолжительность их так называемого «охотничьего давления» значительно возросла, поскольку их доля в добыче водоплавающей птицы в Манитобе выросла с 10% в 1970-х годах до 50% за последние 15 лет. Между тем, численность местных жителей оставалась относительно стабильной за тот же период.

Также были внесены изменения в канадское законодательство, чтобы гарантировать, что Манитоба не пойдет по пути США в плане доступа всем желающим охотиться.

«Доступ к качественным возможностям независимой охоты на водоплавающих птиц на общественных землях в США сократился, в результате чего охотники арендуют и покупают высококачественные охотничьи угодья для личного пользования, или коммерческие поставщики снаряжения делают то же самое, чтобы гарантировать качественную охоту для своих клиентов»

Дикон подчеркивает, что цель изменений заключается не в ограничении ресурсов для американских охотников относительно жителей Манитобы, а в восстановлении баланса.

«Это не акция «мы против них». Речь идет о том, чтобы сделать охоту полезной для всех, и при этом не потерять свою уникальность и особенность»

В рамках начального этапа все заявители, подающие заявки на участие в розыгрыше в 2023 году, получат семидневную лицензию иностранного резидента на мигрирующую охотничью птицу. В дальнейшем жеребьевка будет проводиться на основе информации от охотников и отзывов заинтересованных сторон.

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