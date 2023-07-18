Канада подустала от охотников на водоплавающих птиц из США

Федерация дикой природы (ФДП) канадской провинции Манитоба полностью поддерживает недавно представленную правительством стратегию модернизации водоплавающих птиц, которая включает в себя радикальные изменения в регулировании, в первую очередь затрагивающие охотников-иностранцев-резидентов.

Федерация дикой природы (ФДП) канадской провинции Манитоба полностью поддерживает недавно представленную правительством стратегию модернизации водоплавающих птиц, которая включает в себя радикальные изменения в регулировании, в первую очередь затрагивающие охотников-иностранцев-резидентов.

Управляющий директор ФДП Карли Дикон участвовала в нескольких встречах заинтересованных сторон (США и Канады) по поводу новых изменений в правилах. Начиная с этой осени, охотникам-иностранцам-резидентам теперь придется участвовать в розыгрыше, чтобы получить лицензию на водоплавающую птицу. Кроме того, им будет разрешено охотиться в Канаде не более семи дней подряд.

По словам Дикона, изменения были внесены для защиты и сохранения уникальной культуры охоты на водоплавающую птицу в Манитобе и ее возможностей. По ее словам, иностранные охотники, в основном со Среднего Запада США, уже давно приезжают в Манитобу поохотиться на водоплавающую птицу, но в последние годы они остаются на более длительный срок и добывают непропорционально большой процент птиц провинции.

Согласно данным Канадской службы охраны дикой природы, численность охотников из США остается относительно постоянной с 1970-х годов, составляя около трети от общего числа охотников. Однако интенсивность и продолжительность их так называемого «охотничьего давления» значительно возросла, поскольку их доля в добыче водоплавающей птицы в Манитобе выросла с 10% в 1970-х годах до 50% за последние 15 лет. Между тем, численность местных жителей оставалась относительно стабильной за тот же период.

Также были внесены изменения в канадское законодательство, чтобы гарантировать, что Манитоба не пойдет по пути США в плане доступа всем желающим охотиться.

«Доступ к качественным возможностям независимой охоты на водоплавающих птиц на общественных землях в США сократился, в результате чего охотники арендуют и покупают высококачественные охотничьи угодья для личного пользования, или коммерческие поставщики снаряжения делают то же самое, чтобы гарантировать качественную охоту для своих клиентов»

Дикон подчеркивает, что цель изменений заключается не в ограничении ресурсов для американских охотников относительно жителей Манитобы, а в восстановлении баланса.

«Это не акция «мы против них». Речь идет о том, чтобы сделать охоту полезной для всех, и при этом не потерять свою уникальность и особенность»

В рамках начального этапа все заявители, подающие заявки на участие в розыгрыше в 2023 году, получат семидневную лицензию иностранного резидента на мигрирующую охотничью птицу. В дальнейшем жеребьевка будет проводиться на основе информации от охотников и отзывов заинтересованных сторон.