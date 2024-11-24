Владельцы ипотечных кредитов сталкиваются с меньшим давлением на фоне надвигающихся продлений

Мария Соловьева, экономист TD Economics, опубликовала в среду отчет о предстоящем продлении ипотечных кредитов, в котором говорится, что совокупные платежи по ипотечным кредитам “могут снизиться из-за непогашенных остатков по состоянию на середину 2024 года”. В отчете было установлено, что, поскольку владельцы ипотечных кредитов сталкивались с продлением по более высоким ставкам, многие решили заранее предпринять шаги, чтобы ограничить влияние ипотеки на их семейный бюджет.
“Ключевыми факторами, стоящими за этим ожидаемым смягчением, являются более низкие процентные ставки и увеличение платежей, которые помогли избежать платежного шока”, – говорится в отчете.
“В свою очередь, сокращение выплат по долгам может стимулировать потребительские расходы сильнее, чем ожидалось, смещая баланс рисков в сторону более высокой инфляции. Это может поставить под сомнение цель Банка Канады по “удержанию курса” и говорит о необходимости более взвешенного и постепенного подхода к снижению ставок”.
Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации. (CMHC), в 2025 году будет продлено около 1,2 миллиона ипотечных кредитов, около 85% из которых были выданы, когда процентная ставка Банка Канады была на уровне или ниже одного процента.
В преддверии надвигающейся волны возобновления кредитования по более высоким ставкам Соловьева отметила в отчете, что в прошлом году TD Economics утверждала, что канадские домохозяйства “смогут пережить шок от возобновления”.
“И действительно, они это сделали – рефинансировав ипотечные кредиты с фиксированной ставкой, увеличив регулярные платежи и сократив расходы на поддержку обслуживания долга”, – говорится в отчете.
“На самом деле, многие канадцы, которые продлили или инициировали выдачу ипотечных кредитов на пике процентных ставок, выбрали более короткие сроки, чтобы в следующем году возобновить свои ипотечные кредиты по более низкой процентной ставке благодаря значительному снижению процентных ставок”.
Согласно отчету, действия, предпринятые владельцами ипотечных кредитов, в целом снизили риски для финансовой стабильности, связанные с продлением ипотечных кредитов, что позволило увеличить объем средств в бюджетах потребителей.
“Хотя мы по-прежнему ожидаем, что потребители в целом будут проявлять осторожность, эта позитивная тенденция может способствовать росту потребительских расходов в 2025 году”, – говорится в отчете Соловьевой.
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