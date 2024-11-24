Владельцы ипотечных кредитов сталкиваются с меньшим давлением на фоне надвигающихся продлений

Один экономист говорит, что предстоящее продление срока действия ипотечных кредитов, вероятно, окажет меньшее давление на домохозяйства, чем предполагалось ранее, что потенциально может способствовать росту потребительских расходов.

Мария Соловьева, экономист TD Economics, опубликовала в среду отчет о предстоящем продлении ипотечных кредитов, в котором говорится, что совокупные платежи по ипотечным кредитам “могут снизиться из-за непогашенных остатков по состоянию на середину 2024 года”. В отчете было установлено, что, поскольку владельцы ипотечных кредитов сталкивались с продлением по более высоким ставкам, многие решили заранее предпринять шаги, чтобы ограничить влияние ипотеки на их семейный бюджет.

“Ключевыми факторами, стоящими за этим ожидаемым смягчением, являются более низкие процентные ставки и увеличение платежей, которые помогли избежать платежного шока”, – говорится в отчете.

“В свою очередь, сокращение выплат по долгам может стимулировать потребительские расходы сильнее, чем ожидалось, смещая баланс рисков в сторону более высокой инфляции. Это может поставить под сомнение цель Банка Канады по “удержанию курса” и говорит о необходимости более взвешенного и постепенного подхода к снижению ставок”.

Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации. (CMHC), в 2025 году будет продлено около 1,2 миллиона ипотечных кредитов, около 85% из которых были выданы, когда процентная ставка Банка Канады была на уровне или ниже одного процента.

В преддверии надвигающейся волны возобновления кредитования по более высоким ставкам Соловьева отметила в отчете, что в прошлом году TD Economics утверждала, что канадские домохозяйства “смогут пережить шок от возобновления”.

“И действительно, они это сделали – рефинансировав ипотечные кредиты с фиксированной ставкой, увеличив регулярные платежи и сократив расходы на поддержку обслуживания долга”, – говорится в отчете.

“На самом деле, многие канадцы, которые продлили или инициировали выдачу ипотечных кредитов на пике процентных ставок, выбрали более короткие сроки, чтобы в следующем году возобновить свои ипотечные кредиты по более низкой процентной ставке благодаря значительному снижению процентных ставок”.

Согласно отчету, действия, предпринятые владельцами ипотечных кредитов, в целом снизили риски для финансовой стабильности, связанные с продлением ипотечных кредитов, что позволило увеличить объем средств в бюджетах потребителей.

“Хотя мы по-прежнему ожидаем, что потребители в целом будут проявлять осторожность, эта позитивная тенденция может способствовать росту потребительских расходов в 2025 году”, – говорится в отчете Соловьевой.

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