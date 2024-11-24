“Мальдивы подождут”, а новинки eTVnet – нет!

Ева и Денис – молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманиями, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется “связанным” навсегда, вы узнаете из новинки интерактивного ТВ eTVnet фильма “Мальдивы подождут”.
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Принимая решение на полчаса подменить сестру Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не догадывается, что очень скоро ее жизни будет угрожать реальная опасность: грабители нацелились на деньги фонда. Девушку спасает незнакомец по имени Илья. Сам он серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему. Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой человек поправился, но получает сообщение, что его больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и, конечно, ищет Зою.
1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский, который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья, не верит в гибель мужа. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию. Но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.
Обычная женщина начинает слышать загадочные послания из космоса. Элегантный сай-фай с Анной Михалковой
Простая работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.
Ольга Гордеева, талантливая художница, уже пять лет в разводе. Но бывший муж, игроман Витек, продолжает приходить к ней и занимать деньги. Начальница мастерской Галина, в которой трудится Ольга, решает взять счастье своей лучшей мастерицы в свои руки. Она сватает Ольге бизнесмена Новикова, владельца отеля, в который решает свозить своих работниц на отдых. Но до отеля Ольга не доезжает. У их водителя такси Николая дома случается чрезвычайное происшествие: его маленький сын Сережа, потянувшись за птичкой, повис на карнизе балкона. Николаю приходится срочно вернуться в город вместе с пассажирами. С этого момента Ольга и Николай влюбляются друг в друга и вскоре решают пожениться. Но если младший сын Николая Сережа сразу полюбил Ольгу, то старшая Женька отказывается принимать ее.
В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жЫЫЫзнь. Вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой живет более развитое племя “Придурков”, куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а наоборот, дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя “Придурков”, но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка?
1813 год. Поручику Григорию Савельевичу Рыльскому приказано убедить Австрию поддержать Россию в составе антинаполеоновской коалиции. Для этого он должен передать подарок русского царя – крупнейший бриллиант в мире “Слеза Сибири” – австрийскому императору. Гусар соглашается, но коварный британский шпион Монтгомери Рэтфорд похищает у него бриллиант. Миссия по спасению отчизны висит на волоске, и Рыльский решает отправиться на поиски “Слезы Сибири” назад в будущее – к Журавлевым. В будущем задача Рыльского легче не становится – у Журавлевых родился сын, но брак вот-вот даст трещину, бриллиант в руках прямого потомка Рэтфорда, а его очаровательная помощница Настя Соколова – капитан ФСБ под прикрытием. Гусару предстоит спасти семью Журавлевых, помочь ФСБ поймать международного афериста и, главное, ответить себе на вопрос: что важнее – любовь или судьба целой вселенной?
Долгожданный финал вокального гранд-шоу “Ну-ка, все вместе!”! По итогу строгого отбора и жарких споров в сотне на протяжении всего пятого юбилейного сезона шоу “Ну-ка, все вместе!” из 64 конкурсантов в финал вышли самые лучшие. Откроет финал самый частый гость шоу “Ну-ка, все вместе!” Филипп Киркоров. Напряжение возрастает до предела, и всем хочется, наконец, узнать, кто же победит в шоу и кому достанется Кубок, пять миллионов рублей и возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире “Нового Радио”.
Финальный выпуск спортивного шоу “Игры без границ” состоялся и зрители наконец узнали имена победителей, завоевавших титул сильнейших и выигравших 10 миллионов рублей. В решающей битве участвовали четыре команды, представлявшие разные страны и боролись за право оказаться на вершине. Финал начался с испытания под названием “Стена Атланта”. В этом раунде участникам предстояло продемонстрировать выносливость и силу. Во втором испытании, “Богатырские матрешки”, участники соревновались в ловкости и точности. Следующий этап, “Решетка ярости”, потребовал от участников выдержки и концентрации. В кульминационном испытании “Путь к Олимпу” на сцену вышли лидеры.
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