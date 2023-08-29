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Новости Сервис X (Twitter) столкнулся с глобальными сбоями работы
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Илон Маск с любимым твиттером. Фото агенства Рейтер, автор Дадо Рувик.

Сервис X (Twitter) столкнулся с глобальными сбоями работы

Виктория Христова Авг 29, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Сервис X (Twitter) столкнулся с глобальными сбоями работы отключены 17 Просмотров

Сбои в работе сервиса микроблогов X (прежде Twitter) отметили пользователи нескольких стран.

Сбои в работе сервиса микроблогов X (прежде Twitter) отметили пользователи нескольких стран.

Проблемы с доступом к X наиболее актуальны в США, Великобритании и Канаде, но увеличение жалоб на функционирование сервиса зафиксировано и в других странах.

«X изменит способ отображения ссылок на новости в ленте. Текст заголовка будет удален, в ссылках будет видно только основное изображение статьи», — говорится в сообщении, которое Маск сопроводил комментарием: «Это исходит от меня напрямую».

Владелец Х утверждает, что новый подход привлечет больше непосредственных создателей контента.

Издания до сих пор могли привлечь читателей заголовком, но теперь такая возможность будет утрачена, пишет агентство Reuters. Вместо этого пользователи сервиса смогут сопроводить новость своим коротким сообщением.

 

 

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