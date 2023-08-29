Британия вернет в Канаду церемониальный столб, украденный у народа нисгаа

Мемориальный столб, который был украден у коренных жителей Канады почти сто лет назад и выставлен на всеобщее обозрение в Шотландии, будет возвращен на историческую родину.

Мемориальный столб, который был украден у коренных жителей Канады почти сто лет назад и выставлен на всеобщее обозрение в Шотландии, будет возвращен на историческую родину.

Деревянный артефакт высотой 37 футов был популярной экспонатом Национального музея Шотландии в Эдинбурге на протяжении большей части XX века.

В конце 2022 года была достигнута договоренность о возврате экспоната коренному народу нисгаа на территории нынешней Британской Колумбии. Сообщается, что решение было принято в ответ на запрос представителей племени о возврате ценного для них предмета, который был взят «без согласия», а затем продан музею канадским антропологом Мариусом Барбо в 1929 году.

В музее сообщили, что столб был заказан матриархом Дома Ниисджухл Джоанной Муди в 1860 году. Работа была выполнена мастером-резчиком Нисга Ойи в честь члена ее семьи, которая был следующей в очереди на пост вождя.

Сим’угит Ниисджухл, который также известен под именем вождя графа Стивенса, комментируя возврат артефакта, сказал: «В культуре Нисгаа мы верим, что в это столб живет дух наших предков. Спустя почти 100 лет мы, наконец, можем привезти нашего дорогого родственника на отдых на земли Нисгаа».

Исследователи полагают, что шест, вырезанный из красного кедра и на котором изображены животные, люди и семейные гербы, был украден, когда жители деревни были на охоте.

В понедельник рядом с мемориалом была проведена частная духовная церемония, «чтобы подготовить столб к возвращению домой».

Ожидается, что артефакт будет возвращен в Канаду в конце сентября.

Затем шест в составе «семейной процессии» перевезут в долину Насс и выставят в музее Нисга вместе с другими предметами, которые также были возвращены со всего мира.