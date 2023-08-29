Монреальский район Верден (Verdun)

Рассказываем о городском районе Монреаля Верден (Verdun), одном из исторических районов города.

Район Верден назван в честь французского города Вердена, название которого помнит весь мир, так как там проходили одни из самых ожесточённых боёв Первой мировой войны. Но на самом деле район так называется потому, что первыми его поселенцами, ещё в 18 веке, стали французские семьи колонистов, прибывших в Канаду из Франции. Первые записи о передаче участков земли поселенцам относятся к 1671 году.

Этот район расположен в южной части острова Монреаль, на берегу реки Святого Лаврентия. А с другой стороны он отделён от других районов акведуком – большим речным пространством, через которое перекинуты мосты длиною в несколько десятков метров. Район Верден был деревней, городом, частью района Ласаль, а с 2002 году стал городским районом Монреаля.

В Вердане живут представители средних слоев и цены на жильё здесь довольно низкие – за исключением цен на острове Монашенок (Île des Soeurs), где и аренда, и покупка жилья стоят гораздо дороже (но квартал Île des Soeurs) требует отдельного повествования.

В Вердене есть много парков, кафе, ресторанчиков, магазинов (в первую очередь на улице Wellington) и других мест для отдыха и развлечений. Берег Святого Лаврентия представляет собой сплошную череду парков. Эта прибрежная зона отличает район от других кварталов. Здесь популярное место для прогулок, катания на велосипеде и отдыха на свежем воздухе. В прибрежной зоне часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и другие публичные мероприятия.

В районе много узких живописных улочек с красивыми старыми домами, которые придают ему особый, уютный характер.

Хотя традиционно Верден был франкоязычным районом, сегоодня он довольно разнообразен, где представлены множество культур и национальностей. В последние годы район претерпел множество изменений. Были построены новые жилые дома и отреставрированы старые здания.

Согласно данным переписи 2021 года, в районе проживало на тот момент около семидесяти тысяч человек, но вряд ли положение коренным образом изменилось за пару лет.

Район Verdun в Монреале обслуживается несколькими станциями метро на зеленой линии (линия 1) метрополитена Монреаля. Эти линии следующие:

De L’Église

LaSalle

Verdun

Станция Jolicoeur находится на другой стороне акведука, вне территории района, но от неё до Вердена буквально сто метров.

Эти станции предоставляют легкий доступ к центру Монреаля и другим районам города. До центра Монреаля от станции метро Verdun примерно десять минут езды.

Кроме метро, в районе Verdun есть много автобусных маршрутов, которые обслуживают разные части района и связывают его с соседними районами. Точные маршруты и расписание могут меняться, поэтому лучше всего проверять актуальную информацию на официальном сайте общественного транспорта Монреаля (STM). Но на этот момент по территории проходят маршруты городских автобусов 12 (он идёт на остров Soeurs), 37, 58, 61, 107, 108 и другие.