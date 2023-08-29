Фестиваль Jardins de lumière (Сады света) в Ботаническом саду Монреаля

1 сентября в Ботаническом саду Монреаля открывается очередной, юбилейный, фестиваль Jardins de lumière. Он продлится до конца октября.

Ежегодный фестиваль Jardins de lumière (Сады света) проходит в Ботаническом саду Монреаля с 1 сентября по 31 октября, то есть, в течение двух осенних месяцев. Этот праздник собирает тысячи монреальцев и гостей города, которые могут прогуляться по трём садам, входящим в комплекс монреальского Ботанического сада. Все три сада – Китайский сад (сад Мечты), Японский сад и сад Коренных народов украшены во время фестиваля сотнями разноцветных фонарей и ламп, гармонично переливающимися под музыку. Это удивительное зрелище сочетает в себе искусство, науку, и традиции разных народов.

В этом году фестиваль Сады света посвящён Луне и её влиянию на жизнь на Земле. Во время прогулки посетители могут насладиться красотой осенних красок. А в Саду первых наций можно погрузиться в поэтическое путешествие по кругу жизни, вдохновлённое легендами и мифами коренных народов Канады.

Во время фестиваля проходят регулярные концерты, чтения стихов, спектакли – например, в Китайском саду будет поставлена одна из самых известных легенд Китая – о бабочках-влюблённых, которые символизируют глубокое чувство любви и жизни.

Первый фестиваль Садов свете был проведён в 1992 году. В том году Ботанический сад Монреаля решил установить первые лампы в Китайском саду, и кому-то пришла в голову идея устроить фестиваль света, используя разные вариации и разные цвета фонарей. С тех пор фестиваль расширился и включил в себя Японский сад и Сад первых наций (Коренных народов). Но в 2020 году из-за пандемии праздник был отменён, поэтому в этом году фестиваль отмечает своё 30-летие.

Ещё раз подчеркнём, что фестиваль Сады света очень красивое и захватывающее событие, которое стало одним из самых популярных в Монреале. Так что этот весьма интересный и оригинальный фестиваль стоит посетить. Вы можете купить билеты на определённое время посещения на сайте Espace pour la vie. Билет на фестиваль позволяет также пройтись по всему Ботаническому саду, и посетить его можно посетить в любое время в течение того же дня. На этом же сайте можно ознакомиться с программой фестиваля: Espace pour la vie.