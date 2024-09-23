eTVnet – “Лучше всех”! Подпишись – и убедись

Если вы внимательно следите за нашими публикациями, вам, конечно, хорошо знаком сервис интерактивного ТВ eTVnet . Каждую неделю наши друзья в этой замечательной компании составляют для нас с вами список новинок. Не станет исключением и эта неделя, но прежде – напомним вам, почему именно eTVnet – “Лучше всех”!

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Акула

В зоне ответственности оперативников Александра Кулакова по прозвищу “Акула” и его заместителя и лучшего друга Виктора Дроздова по прозвищу “Дрозд” – тяжкие и особо тяжкие преступления. Они блестяще справляются с работой, их побаиваются и уважают, а полковник Овчарук считает их своей гордостью и ставит в пример молодым. Но выясняется, что Акула и Дрозд долгое время “подрабатывают” на стороне, выполняя частные заказы бизнесмена с криминальным прошлым Григория Шаповалова по прозвищу “Шульц”. На одной из семейных вечеринок Дрозд сообщает Акуле, что планирует завязать с работой на Шульца. На следующий день Александр находит товарища убитым в своей квартире и становится главным подозреваемым.

Лето в городе

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

Юг

Юг Кипень – зажатый, скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит самые красивые уголки нашей страны и, конечно, увидит главную достопримечательность России – людей! Проделать такой путь 14-летнему подростку, в принципе, непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он – обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать.

Просто Михалыч 2

Семья Беляковых пытается жить как прежде, но это им плохо удается. Чтобы вытащить из тюрьмы Марка, Лену и Пану, которых подставил Субботин, Володе и Оксане пришлось заложить в банке свой дом. Марк бросил университет, потому что это стало слишком дорого для семьи. Михалыч же неожиданно для всех выходит из тюрьмы по УДО и становится другим человеком: теперь он хочет стать более ответственным и завести семью. Однако из-за браслета на ноге он обязан жить в доме Беляковых, а выходить может только до места работы. Для этого он устраивается на рынок, где Марк продает продукцию из Шарапово. Выясняется, что над Шарапово снова висит угроза – некая компания планирует сровнять лесхоз с землей и построить там химзавод. Неожиданным союзником в этой беде для Михалыча становится Субботин – оказывается, это его жена требует развода и мстит бывшему мужу, уничтожая его активы. В новом противостоянии сибиряка и москвичей Михалычу предстоит спасти всю Сибирь и найти свою любовь.

В ожидании чуда

Анна уже десять лет замужем за бизнесменом Сергеем. Их счастье омрачает лишь отсутствие детей. Когда-то Анна мечтала стать реабилитологом, но мужу потребовалась помощь в бизнесе, и она ушла из мединститута. После очередной неудачной попытки ЭКО Анна узнает об измене мужа и выгоняет его из дома.

Весна запоздалая

Размеренная жизнь домохозяйки Саши Бучарской рушится, когда ее муж, адвокат Борис, попадает в реанимацию после пожара в загородном коттедже. В больнице выясняется, что с Борисом была молодая женщина – Алина. Здесь же Саша знакомится с мужем Алины – предпринимателем Романом. Они останавливаются в местной гостинице, чтобы быть рядом с близкими и понять, как их супруги оказались в одном горящем доме.

Лучше всех. 8

Программа “Лучше всех!” – самое большое шоу про самых маленьких людей. Никакого жюри, оценок и грустных тем. Лучшие дети страны пришли, чтобы показать свои таланты на всю страну и доказать, что они – лучше всех!

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