Гуляем по Монреалю: Аквапарки

Аквапарки Монреаля: а какой этим летом полюбили вы?

Знаменитый канадский курорт Монт-Сен-Совер, расположенный в провинции Квебек, может похвастаться не только великолепной горнолыжной базой, но и популярным летним аквапарком под открытым небом. Водный парк Мон-Сент-Совер располагает несколькими связанными друг с другом бассейнами и шестью водными горками. Общая протяженность горок аквапарка составляет более четырех километров.

Помимо водных горок аквапарк предлагает своим гостям целый ряд других развлечений. Уникальный аттракцион Викинг представляет собой своеобразные американские горки, расположившиеся на горном склоне. Трасса аттракциона протяженностью полтора километра проложена по живописной пересеченной местности, пассажир может сам регулировать скорость кабинки, спускающейся по рельсам под своим весом. Максимальная скорость может составить тридцать пять километров в час.

Другим популярным развлечением в водном парке Монт-Сен-Совер является аттракцион Acro-Nature, представляющий собой так называемую «обезьянью тропу». Вам предстоит перебираться с дерева на дерево по натянутым между ними альпинистским веревкам и подвесным мостам. Максимальное расстояние между соседними станциями составляет триста метров.

К северу от Монреаля, в местечке Монт Сант-Савюр, располагается аквапарк под открытым небом. До центра Монреаля – всего 50 километров. Устроенный у подножия высокой горы, аквапарк Mont Saint Sauveur поражает своими размерами и оригинальностью. Открытые бассейны аквапарка выполнены в стиле горных озер, с камнями в виде утесов и каменными ступеньками.

В летний сезон в Монт Сант-Савюр функционирует порядка 25 водных аттракционов в виде горок различной конфигурации и водопадов.

Свою еду на территорию аквапарка проносить запрещено. Но это и не надо: здесь есть несколько баров, кафе и кафе-мороженое. На территории водного парка есть кемпинг, где можно разбить палатку, а также деревянные коттеджи для длительного семейного отдыха.

В местечке Пуант-Калюме, в 25 километрах к западу от Монреаля, расположен аквапарк Super Aqua Club Pointe-Calumet Это еще одно место для активного семейного отдыха под открытым небом на территории Большого Монреаля.

К услугам посетителей аквапарка – водные аттракционы для всех возрастов. Центральное место аквапарка занимает огромный бассейн – озеро неправильной формы.

Аквапарк в выходные дни всегда переполнен, поэтому, если есть возможность, лучше спланировать посещение в будний день.

Хотя на территории парка есть рестораны для больших и маленьких, разрешено отдыхать с собственной едой. Не допускается только проносить стеклянную посуду.

Аквапарк Super Aqua Club Pointe-Calumet – любимое место активного семейного отдыха жителей Монреаля и его гостей.

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