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Новости Первые в мире брюки с экзоскелетом! Они созданы в Канаде
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Первые в мире брюки с экзоскелетом! Они созданы в Канаде

Степан Артемьевский Сен 23, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Первые в мире брюки с экзоскелетом! Они созданы в Канаде отключены 7 Просмотров

 Канадский бренд Arc’teryx в сотрудничестве с компанией Skip разработал инновационные брюки MO/GO, которые оснащены экзоскелетом и мощными двигателями. 

Эти брюки предназначены для увеличения силы ног и облегчения передвижения, особенно для людей с ограниченной выносливостью.

Брюки MO/GO сделаны из углеродного волокна и оснащены двигателями в коленях, которые питаются от аккумулятора на поясе.

Аккумулятор заряжается при спуске с холмов, а датчики передают данные в ИИ-модуль, который регулирует уровень помощи в реальном времени.

Несмотря на вес около трех килограммов, брюки создают ощущение легкости на 13,6 кг и увеличивают силу ног на 40%.

Ожидается, что они поступят в продажу в 2025 году по цене около пяти тысяч долларов.

Как вам такая инновация? Хотели бы попробовать такие брюки?

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