Первые в мире брюки с экзоскелетом! Они созданы в Канаде

Брюки MO/GO сделаны из углеродного волокна и оснащены двигателями в коленях, которые питаются от аккумулятора на поясе.

Аккумулятор заряжается при спуске с холмов, а датчики передают данные в ИИ-модуль, который регулирует уровень помощи в реальном времени.

Несмотря на вес около трех килограммов, брюки создают ощущение легкости на 13,6 кг и увеличивают силу ног на 40%.

Ожидается, что они поступят в продажу в 2025 году по цене около пяти тысяч долларов.

Как вам такая инновация? Хотели бы попробовать такие брюки?