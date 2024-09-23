Первые в мире брюки с экзоскелетом! Они созданы в Канаде

Эти брюки предназначены для увеличения силы ног и облегчения передвижения, особенно для людей с ограниченной выносливостью.
Брюки MO/GO сделаны из углеродного волокна и оснащены двигателями в коленях, которые питаются от аккумулятора на поясе.
Аккумулятор заряжается при спуске с холмов, а датчики передают данные в ИИ-модуль, который регулирует уровень помощи в реальном времени.
Несмотря на вес около трех килограммов, брюки создают ощущение легкости на 13,6 кг и увеличивают силу ног на 40%.
Ожидается, что они поступят в продажу в 2025 году по цене около пяти тысяч долларов.
Как вам такая инновация? Хотели бы попробовать такие брюки?