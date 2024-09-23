Франсуа Лего хочет, чтобы правительство Трюдо пало

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего в четверг призвал Квебекский блок помочь свергнуть федеральное либеральное правительство и провести выборы, заявив, что премьер-министр Джастин Трюдо продолжает не уважать волю провинции.

Лидер блока Ив-Франсуа Бланше ответил несколько мгновений спустя, отвергнув этот призыв и заявив, что служит квебекцам “согласно своему собственному мнению”.

Комментарии Лего стали реакцией на планы лидера консерваторов Пьера Пулевра выдвинуть предложение о недоверии правительству в сентябре. 24. Если и НДП, и Блок поддержат это, правительство либерального меньшинства падет, и канадцы пойдут голосовать на всеобщих выборах.

В течение последних нескольких месяцев Лего решительно вПремьер-министр Квебека Франсуа Лего в четверг призвал Квебекский блок помочь свергнуть федеральное либеральное правительство и провести выборы, заявив, что премьер-министр Джастин Трюдо продолжает не уважать волю провинции.ыступал против Трюдо, обвиняя премьер-министра и либералов во вмешательстве в вопросы провинциальной юрисдикции и отказе решать проблему резкого увеличения числа просителей убежища и других временных иммигрантов в провинции.

В своем требовании к Бланше Лего вызвал лидера Квебекской партии Поля Сен-Пьера Пламондона, чья провинциальная партия идеологически солидарна с Блоком, оба из которых выступают за независимость Квебека.

“Я прошу мистера Сен-Пьера Пламондона набраться мужества и попросить своего товарища по Квебекскому блоку отступить, не поддерживать правительство Трюдо на следующей неделе, чтобы защитить интересы квебекцев и нации Квебека”, – сказал Лего.

“Мистер Сен-Пьер Пламондон обязан встать, проявить мужество и вызвать мистера Бланше”.

Однако у Бланше другие планы. Он говорит, что хочет надавить на либералов, чтобы добиться как можно большего для Квебека в обмен на поддержку Блока в парламенте. В среду Бланше заявил, что не поддержит предложение тори.

Лидер блока подтвердил эту позицию в четверг, заявив, что “по-прежнему нет”, добавив, что предложение Пуальевра о поражении правительства не связано с неудачами Трюдо в вопросе иммиграции. Позже, в Квебеке, Сен-Пьер Пламондон заявил, что поддерживает стратегию Бланше и не будет призывать его присоединиться к “Консерваторам Альберты”. Он сказал, что нет смысла свергать правительство Трюдо.

“Будь то Пойлевр или Трюдо, мы бы ничего не получили и регрессировали бы на языковом, финансовом, экологическом или социальном уровнях”, – сказал лидер PQ.

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