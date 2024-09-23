Рейтинг одобрения премьер-министра Квебека Франсуа Лего этим летом продолжал расти

По данным Института Ангуса Рида, рейтинг одобрения премьер-министра Франсуа Лего этим летом продолжал расти.

По данным Института Ангуса Рида, рейтинг одобрения премьер-министра Франсуа Лего этим летом продолжал расти.

Достигнув минимума в конце 2023 года, его поддержка летом выросла на три процентных пункта и составила 39%.

Несморя на этот рост в последние месяцы, популярность Лего остается ниже, чем у шести других провинциальных премьеров.

На самом деле, только Дуг Форд из Онтарио и Блейн Хиггс из Нью-Брансуика менее популярны, согласно последнему ежеквартальному опросу Института Ангуса Рида, который был опубликован в четверг и не включает данные с острова Принца Эдуарда.

В ходе опроса, проведенного в период с 12 по 18 сентября, девять процентов респондентов из Квебека заявили, что они полностью одобряют работу Лего, в то время как 30 процентов заявили, что они одобряют ее умеренно.

И наоборот, 37% респондентов заявили, что они решительно не одобряют работу премьер-министра Квебека, в то время как 19% высказали умеренное неодобрение.

Общий рост рейтинга Лего объясняется увеличением на три процентных пункта в категории “сильная поддержка” по сравнению с июнем.

Доля респондентов, которые не одобряют работу премьера, осталась стабильной по сравнению с предыдущим опросом.

После достижения пика в 77% во время пандемии COVID-19 рейтинг одобрения Лего в последующие месяцы упал.

В прошлом году его поддержка резко упала – с 57% в декабре 2022 года до 31% в декабре 2023 года.

Однако с начала года его рейтинг одобрения постепенно повышался. В марте он достиг 32%, в июне – 36%, а в сентябре – 39%.

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