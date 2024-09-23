Vice caché и все, что вам нужно знать об обнаруженных после покупки дома дефектах

Сразу после покупки счастливые обладатели новенького дома заметили, что иногда видят больших черных муравьев, бегущих вдоль стены. Дом находился в лесу, где было много старых деревьев.

Они вызвали компанию по уничтожению насекомых и вроде бы эта проблема их больше не тревожила. Через несколько месяцев хозяева дома решили заделать трещину, появившуюся при усадке дома, для чего им потребовалось открыть стену в подвале дома. К их ужасу, они увидели колонию черных муравьев-термитов, устроившихся там при наступлении холодов.

Что делать в такой ситуации?

В случае обнаружения скрытого дефекта, покупатель в первую очередь должен письменно уведомить продавца об обнаружении скрытого дефекта и дать возможность продавцу устранить его в определенный срок. Обычно это письмо составляется адвокатом и посылается письмом с уведомлением. Ни в коем случае Покупатель не должен предпринимать ремонтные работы до тех пор, пока продавец не придет и не увидит дефект.

После окончания срока, данного Продавцу на устранение дефекта в случае, если тот ничего не исправил, можно начать ремонтные работы и предъявить расходы по ремонту Продавцу, чтобы тот их оплатил в судебном порядке.

Незамеченный во время покупки скрытый дефект (vice caché / latent defect) мешает нормальному использованию недвижимости и в целом снижает её ценность. И покупатели, и продавцы опасаются этого неприятного сюрприза, который, к сожалению, трудно предсказать.

Более конкретно: для того, чтобы дефект считался скрытым, его существование должно предшествовать продаже, и это не должно быть очевидным во время инспекции дома. Инспекция может быть произведена как экспертом, так и самим покупателем. Проблема также не должна быть вызвана нормальным износом, как например ржавые трубы в доме 50-го года, которые спрятаны за стенами и не были видимы во время инспекции.

Во-вторых, дефект должен быть достаточно большим, чтобы уменьшить полезность здания до такой степени, что покупатель не приобрел бы его или купил бы его по более низкой цене, если бы он знал о проблеме заранее.

Правовая гарантия.

Имейте в виду, что юридическая гарантия предлагает покупателю защиту в случае скрытых дефектов. Если дом продается без юридической гарантии, владелец не освобождается от объявления дефектов, о которые он знает о своем доме. Конечно сразу встает вопрос, как доказать на суде, что предыдущий собственник знал и сознательно скрыл какой-либо дефект. Если это сделать невозможно, суд будет проигран. Поэтому все адвокаты, занимающиеся проблемами при покупке недвижимости и в том числе скрытыми дефектами, сразу предупреждают, что у покупателя мало шансов выиграть дело по скрытым дефектам.

Инспекция недвижимости при покупке не является обязательной, но она может помочь покупателю продемонстрировать во время суда, что он действовал предусмотрительно и осторожно во время покупки дома. Также покупатель, который провел инспекцию с экспертом, будет более проинформирован в случае обнаружения дефекта.

Конечно, прежде, чем начать судебный процесса, необходимо хорошенько все проанализировать. Лучшим профессионалом, который вам даст ответы на эти вопросы, остается адвокат. Он также является единственным, кто имеет право консультировать и представлять истца в этих разбирательствах на суде.

Возможные средства правовой защиты.

Если покупатель выигрывает суд, гарантия продавца на недвижимость может позволить ему получить либо деньги, компенсирующие снижение стоимости недвижимости, либо деньги на ремонт, необходимый для устранения дефекта или даже отмену продажи.

Как всем хорошо известно, услуги адвоката не бесплатны. Иногда весь судебный процесс может стоить 10000$ при том, что есть большая вероятность проиграть. Поэтому нужно заранее посчитать, выгоднее ли самому устранить обнаруженный дефект или судиться с продавцом, чтобы он его устранил.

Как возможный вариант, можно взять страховку на юридический услуги, которая может быть добавлена к вашему автострахованию или страхованию жилья. Эта страховка позволяет покупателю получить юридическую помощь в защите своих прав в различных ситуациях, включая обнаружение скрытого дефекта.

Конечно, перед началом судебного процесса необходимо подумать. Лучшим профессионалом по этим вопросам остается юрист в частной практике. Он также является единственным, кто имеет право консультировать и представлять лицо в этих разбирательствах.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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