Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил планы по открытию канадского посольства в Пномпене с целью укрепления отношений между Канадой и Камбоджей.

Эту информацию озвучил министр-делегат Камбоджи по делам АСЕАН Со Наро, который отметил, что этот шаг свидетельствует о мудрой внешней политике премьер-министра Хун Мане.

Со Наро высказал свое мнение на пресс-конференции, посвященной результатам участия Хун Мане в 44-м и 45-м саммитах АСЕАН, проведенных в Вьентьяне.

Министр подчеркнул, что решение Канады о создании посольства в Камбодже подчеркивает важность руководства Хун Мане и его роль в повышении международного статуса Камбоджи.

Он также сообщил, что во время встречи на саммите АСЕАН в Лаосе канадский и камбоджийский премьер-министры провели конструктивный разговор, в ходе которого Трюдо анонсировал открытие посольства в Пномпене.

Кроме того, министр отметил планы отправки торговой делегации в Камбоджу с целью развития двусторонней торговли и выразил надежду на успешное будущее торговых отношений между Канадой и АСЕАН, особенно в контексте предстоящего соглашения о свободной торговле.

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