В Соединенных Штатах задержали россиянку за атаку на пограничного офицера

Канадская пограничная служба отказала ей в этом, после чего женщина была доставлена к контрольно-пропускному пункту в Баффало, штат Нью-Йорк.
При подходе к границе США канадские пограничники проинформировали своих американских коллег, что Сумина проявляет агрессию и «тяжело поддается контролю».
Когда офицеры таможенно-пограничной службы США попытались провести интервью с ней с помощью переводчика, Сумина отказывалась сотрудничать и прятала свои личные данные.
При попытке получить доступ к её мобильному телефону она схватила его и положила в карман.
В ответ на действия офицеров россиянка стала агрессивной, начала наносить удары и попыталась укусить одного из сотрудников.
В результате женщину арестовали и обвиняют в нападении на пограничника, ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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