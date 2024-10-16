В Соединенных Штатах задержали россиянку за атаку на пограничного офицера

9 октября 43-летняя Олеся Сумина, гражданка России, выехала с двумя детьми в Канаду, где планировала подать заявление на получение убежища.

Канадская пограничная служба отказала ей в этом, после чего женщина была доставлена к контрольно-пропускному пункту в Баффало, штат Нью-Йорк.

При подходе к границе США канадские пограничники проинформировали своих американских коллег, что Сумина проявляет агрессию и «тяжело поддается контролю».

Когда офицеры таможенно-пограничной службы США попытались провести интервью с ней с помощью переводчика, Сумина отказывалась сотрудничать и прятала свои личные данные.

При попытке получить доступ к её мобильному телефону она схватила его и положила в карман.

В ответ на действия офицеров россиянка стала агрессивной, начала наносить удары и попыталась укусить одного из сотрудников.

В результате женщину арестовали и обвиняют в нападении на пограничника, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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