Уровень инфляции снизился до 1,6% в сентябре, что повышает вероятность снижения ставки на 50 пунктов

Вероятность снижения процентной ставки Банком Канады на полпроцента возросла во вторник после того, как Статистическое управление Канады сообщило, что годовая инфляция в сентябре снизилась до 1,6 процента.

Экономист Ту Нгуен из бухгалтерской и консалтинговой фирмы RSM Canada сказала, что она ожидала, что уровень инфляции останется близким к целевому показателю центрального банка в два процента, который был установлен в августе, еще на несколько месяцев.

“Это один из тех случаев, когда я рада быть неправой”, – сказала она.

Нгуен сказала, что, хотя Банк Канады выступает за медленное и постепенное снижение ставки на 25 базисных пунктов каждый раз, отчет по инфляции повышает вероятность снижения на 50 базисных пунктов.

“Очевидно, что мы сильно отстаем от графика, когда дело доходит до снижения ставок”, – сказала она.

Отчет по инфляции является последней важной экономической информацией перед решением Банка Канады по процентной ставке 23 октября, когда он также обновит свои экономические прогнозы в своем отчете по денежно-кредитной политике.

Это также произошло после более высоких, чем ожидалось, показателей занятости за сентябрь, которые показали, что экономика добавила 47 000 рабочих мест, поскольку уровень безработицы снизился до 6,5%.

Однако Нгуен сказала, что данные о занятости сильно колеблются от месяца к месяцу, и “похоже, что отчет о занятости за сентябрь является скорее исключением, чем правилом”.

Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что снижение цен на бензин стало основной причиной снижения общего уровня инфляции в сентябре, поскольку водители платили за заправку меньше, чем в прошлом году.

Цены на бензин в сентябре упали на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Без учета бензина годовая инфляция в сентябре составила 2,2%.

Экономист Королевского банка Канады Клэр Фан отметила, что расходы на жилье по-прежнему растут более быстрыми темпами по сравнению с остальной потребительской корзиной.

“Но масштабы ценового давления за пределами сферы жилья теперь более полно нормализовались по сравнению с тем, как это выглядело до пандемии”, – написал Фан в своем отчете.

Цены на аренду жилья росли более медленными темпами в течение месяца, но оставались высокими: они выросли на 8,2% по сравнению с прошлым годом после роста на 8,9% в августе в годовом исчислении.

Процентные расходы по ипотечным кредитам в сентябре выросли на 16,7% по сравнению с ростом на 18,8% в годовом исчислении месяцем ранее.

Статистическое управление Канады сообщило, что цены на продукты питания, приобретенные в магазинах, выросли быстрее, чем общая инфляция, и составили в сентябре 2,4%, что соответствует показателям августа. Цены на свежую или замороженную говядину выросли на 9,2%, в то время как пищевые жиры и масла подорожали на 7,8%, а яйца – на 5%.

Цены на продукты питания выросли на 3,5% по сравнению с 3,4% в августе.

Банк Канады в этом году трижды снижал ключевую процентную ставку, доведя ее до 4,25%.

Управляющий Тифф Маклем заявил, что разумно ожидать дальнейшего снижения процентных ставок, учитывая прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, но темпы и сроки снижения будут зависеть от оценки центральным банком экономических данных.

В сентябре Маклем дал понять, что готов изменить темпы сокращений, если того потребуют обстоятельства.

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