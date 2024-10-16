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Новости Лонгей получил разрешение на отлов оленей в местном парке
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Олень может выглядеть мирно, но прыгнуть в любую секунду. Фото из Интернета

Лонгей получил разрешение на отлов оленей в местном парке

Степан Артемьевский Окт 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Лонгей получил разрешение на отлов оленей в местном парке отключены 1 Просмотров

Пригород Монреаля получил разрешение Департамента окружающей среды провинции на проведение долгожданного отлова белохвостых оленей в местном парке, который был наводнен ими.

 

Город Лонгей, расположенный к югу от Монреаля, пытался провести выбраковку с 2020 года, но столкнулся с сильной негативной реакцией и судебными исками со стороны организаций по защите прав животных.

Разрешение действительно до середины февраля 2025 года, и в заявлении городских властей говорится, что операция будет проводиться профессиональной компанией с использованием пневматических винтовок.

Городские власти заявляют, что выбраковка необходима для восстановления экологического равновесия в зеленых насаждениях, поскольку численность белохвостых оленей в парке МишельШартран за последние годы увеличилась втрое с 32 в 2017 году до 114 в этом году.

Власти также отметили, что число погибших оленей в парке выросло с 28 в 2021 году до 52 в 2023 году.

Власти города заявляют, что точная дата операции не будет сообщена заранее, чтобы гарантировать, что все пройдет гладко, и когда это произойдет, район будет оцеплен и временно закрыт для местных жителей.

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