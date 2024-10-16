Лонгей получил разрешение на отлов оленей в местном парке

Пригород Монреаля получил разрешение Департамента окружающей среды провинции на проведение долгожданного отлова белохвостых оленей в местном парке , который был наводнен ими .

Город Лонгей, расположенный к югу от Монреаля, пытался провести выбраковку с 2020 года, но столкнулся с сильной негативной реакцией и судебными исками со стороны организаций по защите прав животных.

Разрешение действительно до середины февраля 2025 года, и в заявлении городских властей говорится, что операция будет проводиться профессиональной компанией с использованием пневматических винтовок.

Городские власти заявляют, что выбраковка необходима для восстановления экологического равновесия в зеленых насаждениях, поскольку численность белохвостых оленей в парке Мишель–Шартран за последние годы увеличилась втрое – с 32 в 2017 году до 114 в этом году.

Власти также отметили, что число погибших оленей в парке выросло с 28 в 2021 году до 52 в 2023 году.

Власти города заявляют, что точная дата операции не будет сообщена заранее, чтобы гарантировать, что все пройдет гладко, и когда это произойдет, район будет оцеплен и временно закрыт для местных жителей.

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