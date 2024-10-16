Рост цен на недвижимость: “покупатели ждут” подходящего момента

Жители Квебека будут ждать дальнейшего снижения ключевой ставки, прежде чем покупать недвижимость.

Так считает Женевьева Ланжевен, брокер по жилой и коммерческой недвижимости компании Royal LePage Altitude.

Вполне вероятно, что цены на недвижимость вырастут в 4м квартале, если рынок жилья станет более активным.

Понижение процентной ставки является значительным фактором для первого покупателя, добавляет она.

«При более высоких ценах, он, возможно, откажется от некоторых критериев, и также обнаружит, что больше выбора по его критериям в пригороде Монреаля»,-упоминает она.

Это привело бы к более резкому росту цен на недвижимость за пределами мегаполиса, считает брокер.

По словам Женевьев Лагевен, ноябрь будет довольно напряженным на рынке недвижимости.

По словам брокера, весной 2025 года рынок станет «более оживленным в сфере недвижимости».

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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