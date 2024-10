С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает осенний четверг. Утром 8°C, Днём 13°C, Вечером 11°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов (International Credit Union Day).

В этот день отмечается память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в 1 веке. В христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого совершается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил Иерофея, бывшего на тот момент членом афинского ареопага, в сан епископа.

«С Ерофея и зима шубу надевает», — говорили на Руси, замечая, что «с Ерофея холода сильнее». Некоторые мужики добавляли: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет». Так называли крепкую настойку на душистых травах.

Своим рождением «Кадиллак» (Cadillac) обязан талантливому изобретателю Генри Мартину Лиланду. Генри и его сын Уилфред успешно сотрудничали и с Генри Фордом, и с Рэнсомом Олдсом. Вместе с Фордом Лиланд создал в августе 1902 года компанию Cadillac Motor Car Company, назвав ее в честь губернатора Луизианы и основателя Детройта маркиза Антуана де Кадийяка. А уже 17 октября был готов первый Cadillac модели «А». К концу того же года собрали еще две машины, и все три выставили на январском авто-шоу в Нью-Йорке 1903 года.

17 октября 1918 года в Москве был основан первый в мире государственный Музей игрушки, ставший к тому же первым музеем этого профиля в Европе. Его основатель Николай Дмитриевич Бартрам (1873-1931) – художник, искусствовед, коллекционер, музейный деятель.

17 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За отвагу». Этим же Указом утверждено Положение о медали, в которое впоследствии были внесены некоторые изменения в 1943, 1947 и 1980 годах.

Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями 17 октября 1945 года был включен в состав СССР.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

