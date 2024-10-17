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Новости Еще одна школа Лаваля закрыта после получения угроз; полиция проводит расследование

Еще одна школа Лаваля закрыта после получения угроз; полиция проводит расследование

Степан Артемьевский Окт 17, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Еще одна школа Лаваля закрыта после получения угроз; полиция проводит расследование отключены 1 Просмотров

Полиция Лаваля была вновь вызвана в школу, которая в целях предосторожности была закрыта из-за угрозы.

 

Во вторник утром в среднюю школу Odyssée-des-Jeunes в Лавале поступил звонок с угрозами.

Полиция Лаваля прибыла в школу на улице Сириль-Делаж в городском районе Отей и оставалась на месте происшествия.

На прошлой неделе в двух других школах в один и тот же день были введены меры предосторожности. Первый инцидент произошел в среду утром в школе Поли-Женесс в районе Фабревиль. Несколько часов спустя в Школу искусств на бульваре Bois-de-Boulogne, в районе Пон-Вье, также поступила угроза.

Закрытие в обеих школах было снято, как только полиция сочла ситуацию безопасной.

 

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